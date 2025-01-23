Kuyucak Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, yerel seçimler öncesi verdiği sözü yerine getirdi. Kuyucak Belediyesi'nde ilk kez şirket personeli sendikal haklara kavuştu.

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Belediye-İş Sendikası Aydın Şubesi Başkanı Hidayet Yaman, Belediye Meclis Üyeleri ve belediye personelinin katılımıyla toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Asgari ücretli çalışan kalmadı

Kuyucak Belediyesi’nde asgari ücretli çalışan kalmadığını söyleyen Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, “Ekonomik şartları da göz önünde bulundurduğumuzda mevcut asgari ücretle çalışmanın ve geçinmenin ne kadar zor olduğunu bildiğimizden dolayı sizlerin çalışma şartlarını iyileştirmek için sendikamızla yaptığımız görüşmeler neticesinde bir sonuca vardık. Sendika anlaşmasıyla birlikte yan desteklerle aylık ortalama gelir 30 bini bulacak. Evlenme yardımı, sünnet yardımı, askerlik yardımı, eğitim yardımı gibi yan destekler bulunuyor. Personelimize hayırlı olsun. Seçim öncesi vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyorum.” dedi.