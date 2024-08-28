Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından geliştirilen ilk yerli ve millî ölçüm sistemi olan BİK Analitik, internet haber sitelerinin ziyaretçi trafik verilerini objektif ve güvenilir bir şekilde ölçümlemek amacıyla yapılan denetimlerden başarıyla geçti. BİK Analitik, uluslararası "ISAE 3000" standardına uygun olarak "Güvence Denetimi Raporu" almaya hak kazandı.

Şeffaflık ve güvenilirlik için adımlar atılıyor

BİK Analitik, Türkiye genelindeki 420 internet haber sitesini anlık olarak takip ederek kamu kaynaklarının adil bir şekilde dağıtımını sağlamayı amaçlıyor. 2023 yılında yürürlüğe giren Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği uyarınca, sistem yılda en az bir kez bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmek zorunda.

Uluslararası standartlara uygunluk incelendi

Bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilen denetimde, BİK Analitik’in 1 Ocak 2024 - 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki faaliyetleri incelendi. Denetim, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından yayımlanan ISAE 3000 standardına uygun olarak yapıldı. Denetim sonuçları, BİK Analitik’in ziyaretçi trafik ölçüm süreçlerini doğru bir şekilde yansıttığını ve etkin kontrollerle desteklendiğini ortaya koydu.

"BİK analitik güvenilirliğini kanıtladı"

BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, BİK Analitik’in uluslararası standartlara uygun olarak güvenilirliğini kanıtladığını belirtti. Erkılınç, “BİK Analitik, internet medyasının ilan ve reklam desteğini sağlarken, kamu kaynağının adil ve tarafsız bir şekilde dağıtımını garanti ediyor. Bu denetim, sistemin güvenilirliğini ve şeffaflığını uluslararası standartlarla doğrulamış oldu” dedi.

Kalite belgeleriyle tescillendi

BİK Analitik ayrıca, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan aldığı marka tescil belgesi ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından verilen TS ISO/IEC 25051 kalite belgesi ile yazılım paketlerinin kalite standartlarını ve uyumluluğunu tescillemişti.