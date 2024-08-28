Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında düzenlenen operasyon sonucu, 8 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisindeki göçmenleri ve kaçakçıyı başarılı bir şekilde ele geçirdi.

Göçmenler lastik botta tespit edildi

Edinilen bilgilere göre, Kuşadası açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı alındı. Hızla bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu, hareketli fiber karinalı lastik botu durdurarak içindeki 8 düzensiz göçmeni ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Göçmenler ve kaçakçı hakkında işlem başlatıldı

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi’ne sevk edildi. Göçmenlerin durumlarıyla ilgili gerekli yasal işlemler yapılacak. Ayrıca, göçmen kaçakçısı olarak yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve gözaltına alındı.