Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, demokratik bir toplumun inşası ve gelişiminin ancak bağımsız medya kuruluşları ile mümkün olduğunu belirterek, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.

Bağımsız medya, özgür düşünce

Erkılınç, özgür düşüncenin ve farklı fikirlerin toplumda var olmasının en büyük göstergesinin bağımsız medya kuruluşları olduğunu vurguladı. “Geçmişten günümüze atlattığı tüm badirelere rağmen milletimizin ortak sesi olabilmeyi başaran Türk medyası, ülkemizdeki çağdaş demokratik ortamın ve huzur ikliminin en önemli öğelerinden biri olmuştur” dedi.

Medya kuruluşlarının bağımsızlıkları korunuyor

Erkılınç, Basın İlan Kurumu’nun medya kuruluşlarının en önemli destekçisi ve güvencesi olduğuna dikkat çekti. Kurumun, objektif ölçütlerle resmi ilan ve reklamların dağıtımını gerçekleştirdiğini ve bunun medya kuruluşlarının ekonomik bağımsızlıklarını korumalarına katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, kurumun teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek Türk medya sektörünün yeniliklere ayak uydurmasına öncülük ettiğini ifade etti.

Son 20 yılda atılan en güçlü adım

Erkılınç, internet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınmasını medyamız açısından son 20 yılda atılan en güçlü adım olarak gördüklerini söyledi. Bu adımın çok sesliliğin artmasına, farklı renklerin keşfedilmesine ve yayın içeriklerinde niteliğin gelişmesine katkı sunduğunu belirtti.

Son olarak, Erkılınç, gerçekleri korkmadan dile getiren ve milletimizin ortak değerlerine saygılı bir yayıncılık anlayışını benimseyen basın mensuplarını kutladı. “Ebediyete irtihal eden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, büyük gayret ve özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum” dedi.