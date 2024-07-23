Bornova Belediyesi Acil Müdahale Ekipleri’nin hızlı ve etkili çalışmaları, Bornovalının takdirini topluyor. İletişim Merkezi ya da sosyal medya üzerinden iletilen talepler arasında planlama ya da diğer kurumlarla koordinasyon gerektirmeyen çalışmalar, hızla çözülüyor.

Ergene mahallesi örneği

Bornova Belediyesi Acil Müdahale Ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri aynı gün içinde yanıtlıyor. Ergene Mahallesi'nde ikamet eden görme engelli Esat Mert'in sosyal medya üzerinden ilettiği yol sorunu, kısa sürede çözüme kavuşturuldu. Çökme ve çukurların bulunduğu yol, tamamen yenilenerek güvenli hale getirildi.

Sorunu kısa sürede çözülen Esat Mert'in yanı sıra, Spotçular Sokağı olarak bilinen 555 Sokak'ta esnaflık yapan Bora Bodun ve Coşkun Kostakoğlu da yapılan çalışmadan memnun kaldıklarını belirterek Bornova Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Acil çözümler üretiyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Acil Çözüm Ekibi'ni vatandaşların ilettiği sorunlara hızlıca çözüm bulmak amacıyla kurduklarını belirtti. Eşki, “Bornova'nın tamamında yolları daha konforlu hale getirmek için programlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ederken, tarafımıza iletilen sorunlara da acil çözümler üretiyoruz” dedi. Başkan Eşki, belediyenin vatandaş odaklı hizmet anlayışını vurguladı.