Basın İlan Kurumu’nda (BİK) Genel Müdür Cavit Erkılınç’ın görev süresinin sona ermesinin ardından gözler, kurumun yeni yönetimine çevrildi. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı’na önerilen üç isim arasında Çanakkaleli deneyimli bürokrat Sabri Karakaya, Sakarya’dan İbrahim Çorbacı ve Abdülkadir Çay bulunuyor. Atamanın kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

1970 yılında Çanakkale’nin Çan ilçesinde dünyaya gelen Sabri Karakaya, 33 yılı aşkın süredir kamu ve basın dünyasında önemli görevlerde bulundu. Kariyerine AA, DHA ve İHA gibi önde gelen haber ajanslarında muhabir olarak başlayan Karakaya, gazetecilikten edindiği tecrübeyi daha sonra kamu yönetimine taşıdı.

Basın ve iletişim alanındaki çalışmalarıyla tanınan Karakaya; Çanakkale Valiliği, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Çanakkale İl Özel İdaresi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü gibi kurumlarda görev aldı. Ardından Sivas Basın İlan Kurumu Müdürlüğü ve Tekirdağ Basın İlan Kurumu Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Her iki ilde de yerel basının güçlenmesine yönelik çalışmalarıyla dikkat çekti.

2021 yılında emekli olan Karakaya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde tamamladığı kamu yönetimi yüksek lisans eğitimiyle akademik birikimini pekiştirdi. Sürekli basın kartı sahibi olan Karakaya, kariyeri boyunca şeffaflık, doğru bilgilendirme ve kamu yararı ilkelerine dayalı çalışmalarıyla tanındı.

Biri tıp doktoru, diğeri endüstri mühendisi olan iki kız babası Sabri Karakaya’nın, BİK Genel Müdürlüğü için adının geçmesi hem Çanakkale basın camiasında hem de ulusal medya çevrelerinde büyük memnuniyetle karşılandı.

Basın ve kamu alanındaki tecrübesiyle öne çıkan Karakaya’nın göreve getirilmesi durumunda, Basın İlan Kurumu’nda yenilikçi, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışının ön plana çıkacağı değerlendiriliyor.