Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Suriye arasında, güvenlik alanındaki işbirliği ve güncel gelişmelerin ele alınacağı bir toplantının yarın Ankara’da düzenleneceğini bildirdi.

Açıklamada, toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriyeli muhataplarının katılacağı kaydedildi.