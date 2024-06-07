İzmir’in bir kentleşme krizine sürüklendiğini dile getiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP’yi oldukça sert bir dille eleştirdi.

“Kentsel dönüşüm rantsal bölüşüme döndü”

Saygılı açıklamalarında, “İzmir Büyükşehir Belediyesi; ‘kentsel dönüşüm değil rantsal bölüşüm’ düsturuyla İzmir’i bir kentleşme krizine sürüklemiştir. Kovaladıkları rantın miktarı 2 milyar TL’yi bulan İZBETON ve Kooperatif çeteleriyle karanlık işler yapılmıştır” iddialarına yer verdi.

“Süslü vaatlerle vatandaşın helal parası toplandı”

Örnekköy’deki kentsel dönüşüm çalışmaları hususunda CHP’yi hedef alan Saygılı, açıklamalarının devamında oldukça sert ifadelere yer verdi. 30 Ekim depremine atıfta bulunan Saygılı yitirilen canları hatırlatarak kentsel dönüşümün önemini vurguladı. Saygılı, görüşlerini “Örnekköy'deki kentsel dönüşümü için ilk ihale 2018 yılında yapıldı. Sözde 6 bin kişi bu dönüşümden faydalanacaktı. Maket projeler ve süslü vaatlerle vatandaşın helal parası toplandı. Güya iki yıl içinde proje hak sahiplerine teslim edilecekti. Sonuç? Hüsran! Bir grup politik çıkar elitinin elinde CHP’nin oyuncağı olan kentsel dönüşüm çalışmaları yeni mağdurlar yarattı. 380 konut ve 27 işyerinden oluşan 4. etap inşaat ihalesi 2022 yılında yapıldı. Katılımcılardan birer milyon TL’ye yakın para toplandı. 4 yıl önce 2020 yılında Bayraklı’da 117 canımızı yitirdik. Bu nedenle kentsel dönüşümü önemsiyoruz ve destekliyoruz. Ancak ortada kentsel dönüşümden çok vatandaşı mağdur eden, birilerini yetkilerini kötüye kullanarak belediyeyi zarara uğratan bir kaotik yapı var” cümleleriyle ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a seslendi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a sitemde bulunan Saygılı, İZBETON’da neler oluyor çıkıp anlatsın dedi. Konuşmasının devamında ise, “Büyükşehir belediye başkanından şunu bekliyorum. Belediyemize güvenerek tapularını devrenden, bizim de mecliste oy birliği yaparak yetki verdiğimiz İZBETON’da neler oluyor çıkıp açıklasın. Büyükşehir Başkanının tek elle tutulur proje; Uzundere. Uzundere’de 33 bin bağımsız bölüm yapılacakken; şimdiye kadar, dükkânlar hariç; 800 – 850 konut teslim edilebilmiş” dedi.