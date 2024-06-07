İzmir’de robotik kodlama eğitimi alan öğrenciler, tasarladıkları 600 eseri, İzmir Bilişim ve Kodlama Şenliği'nde (ROBOKOD) tanıttı.İZMİR (İGFA) - İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Valilik koordinesinde yürütülen proje kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki öğrencilere robotik kodlama eğitimi verildi.

Eğitime katılan öğrencilerin tasarladığı çeşitli alanlardaki 600 proje, 'İzmir Bilişim ve Kodlama Şenliği'nde sergilendi.

Halkapınar Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen Robokod Şenliği’ne; İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, il protokolü, eğitim yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program, ‘2024 Robokod İzmir Bilişim ve Kodlama Şenliği’ tanıtım videosu ile başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, sergilenen her projenin ardında yaptığı işe inanan, akıl ve alın teri döken bir kahramanın hikâyesi olduğunu kaydetti.

“İZMİR’İ TEKNOLOJİNİN MERKEZİNE ALACAĞIZ”

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, açılış törenindeki konuşmasında, projeyi yaklaşık 8 ay önce başlattıklarını anlattı.

Çalışmayı sadece okullarda öğrencilere eğitim verilen bir proje olarak görmediklerini dile getiren Vali Elban, İzmir'i teknolojinin merkezine almayı hedeflediklerini aktardı.

Öğrencilerin hazırladığı projeleri heyecanla takip ettiğini söyleyen Elban, "Hedefimizde İzmir’de eğitim gören 850 bine yakın gencimiz, çocuğumuz var. Yeni eğitim öğretim yılında bütün çocuklarımızın bu eğitimle buluşmasını sağlamak üzere daha fazla emek ve çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ve protokol üyeleri serginin açılış kurdelesini keserek stantları gezdi. Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Vali Elban ve İl Müdürü Yahşi, sergilenen teknolojik ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Türkiye Yüzyılı seferberliği kapsamında 8 ay süren çalışmaların neticesinde ortaya çıkan ürünlerin sergilendiği şenlikte, her yaştan öğrencinin eseri yer aldı. Robokod şenliğine hazırlık çalışmaları kapsamında 2 bin 585 kursta 41 bin 641 öğretmene ‘Temel Kodlama ve Teknoloji Kullanımı’ eğitimi verildi. Halk eğitimi merkezleri de sürece dâhil edilerek öğrencilere ‘Temel Robotik ve Kodlama Kursu’ verildi. 582 okula 4 bin 254 bilgisayar desteği sağlanırken 30 ilçede 37 ‘Öğretmen Eğitim Merkezi’ açıldı.Proje kapsamında önümüzdeki eğitim öğretim yılında ihtiyacı olan tüm okullara bilgisayar desteği sağlanacak.

Yeni buluşlara ve yenilikçi teknolojilere imza atan Robokod Şenliği’ne İzmirli öğrenciler, yoğun ilgi gösterdi.

Yaklaşık 10 bin öğrencinin katıldığı şenlikte çocuklar ve gençler, teknoloji ve inovasyon dolu bir gün geçirdi.Kodlama atölyeleri, ilham verici konuşmalar ve heyecan verici yarışmalarla dolu geçen etkinlikte, öğrenciler bir yandan öğrenirken bir yandan da projelerini sergileyerek fark yarattı.