Bilecik’te 5 gündür devam eden orman yangını, özellikle rüzgarın etkisiyle şiddetini artırdı. Osmaneli Selçik Köyü İçmeler bölgesinde yangın tekrardan patlak verdi. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, yangın bölgesinde yaptığı açıklamada müdahalelerin yetersiz kaldığını vurguladı.

Tüzün, “Rüzgarın çıkmasıyla birlikte soğutma bölgelerinde tekrar yangın başladı. Ağaçların boyunu geçmiş durumda. Tüm kurumlar müdahale ediyor ancak yetersiz kalıyor. Ciğerlerimiz yanıyor, ormanlarımız zarar görüyor. Eğer yangın büyür ve karşı tarafa geçerse Bursa’ya kadar ulaşabilir. Bu nedenle yetkililerimizden acil destek talep ediyoruz” dedi.

Yangının kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edilmesi bekleniyor. Yetkililerden hızlı ve etkili müdahale çağrısı yapıldı.