CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 23 Temmuz’da Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar sınırına kadar yayılan orman yangınında yaşanan can kayıplarını ve müdahale sürecindeki ihmal iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Karaca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Yangında 5 orman işçisi ve 5 arama kurtarma gönüllüsü olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Karaca, yangına müdahale eden hava araçlarının yakıt ikmali nedeniyle kullanılamadığı ve yangına zamanında havadan destek sağlanamadığı iddialarını gündeme getirdi. İzmir Cumaovası’nda bulunan Beriev BE-200 yangın söndürme uçaklarının uçuş saatlerinin dolması sebebiyle kullanılmadığını da Bakan’a sordu.

Soru önergesinde Karaca, yangına havadan müdahale edilememesinin sebeplerini, akaryakıt ve personel planlamasıyla ilgili ihmalleri, ihmal tespiti durumunda kamu görevlilerine yönelik yapılacak işlemleri, yangın müdahalesine dair önceden hazırlanmış acil eylem planının varlığını ve yangın ekipmanlarının standartlara uygunluğunu detaylı olarak sorguladı.

Karaca açıklamasında, “Bu felakette sadece orman değil, insan da yandı. Bu ölümlerin sebebi siyasetin ta kendisidir; liyakatsiz kadrolar, kirli, sınıfsal ve örgütlü ihmaller zinciri… Sorumluluğun örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Yaşananların yalnızca idari değil, siyasal sorumluluğu da içerdiğini vurguladı.