Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi alt geçidinde meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile kamyonet çarptı. Çarpışmanın ardından iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın detayları

Kaza, Bilecik-Osmaneli-Sakarya karayolunda, trafik ışıklarının bulunduğu alt geçitte yaşandı. Yekta Ş.’nin kullandığı 34 BN 1099 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Onur S. yönetimindeki 11 EP 767 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonucu, otomobilde yolcu olarak bulunan Merve S. ve İbrahim K. yaralandı.

Yaralıların durumu

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.