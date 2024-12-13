Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı verilerini açıkladı. Verilere göre, tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına göre %11,6 artışla 227 bin 675 tona yükseldi. Aylık bazda da %6,3’lük bir büyüme kaydedildi.

Tavuk yumurtası ve hindi eti üretimi de arttı

Tavuk yumurtası üretimi ekim ayında aylık bazda %2,9, yıllık bazda ise %2,6 oranında artarak 1 milyar 881 milyon 358 bin adede ulaştı. Hindi eti üretimi ise %0,2’lik bir artışla 3 bin 969 ton olarak gerçekleşti.

Kesilen tavuk sayısında yıllık artış %9,5

Bu dönemde kesilen tavuk sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %9,5 artarak 122 milyon 744 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Ekim dönemindeki artışlar dikkat çekiyor

Ocak-ekim dönemi verileri de üretimdeki artışı gözler önüne seriyor:

Tavuk yumurtası üretimi: %4,5 artış

Kesilen tavuk sayısı: %7,1 artış

Tavuk eti üretimi: %6,8 artış

Hindi eti üretimi: %15,4 artış