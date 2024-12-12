İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, İl Emniyet Müdürü Sayın Celal SEL'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, korsan ulaşım konusunda esnafa sağladığı destekler için teşekkür plaketi takdim edildi ve korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında hazırlanan rapor dosyası sunuldu. Bu anlamlı ziyaret, İzmir genelindeki taksici esnafının huzur ve güvenliği adına önemli bir iş birliğini pekiştirdi.

Görüşmeye, İl Emniyet Müdürü Celal SEL'in yanı sıra Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsağulu, Esnaf Birliği Genel Koordinatörü Alpay Kılıçkaya ve Oda Genel Sekreteri Mesut Yılmaz da katıldı. Karşılıklı iş birliği ve destek mesajlarının iletildiği görüşme, olumlu bir atmosferde gerçekleşti.

35.000 kişilik büyük aile

Ziyaret sırasında İzmir'deki taksici esnafının durumu hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. İzmir genelinde 4000 taksi bulunduğu ve bu sayı ile birlikte şoförlerin aileleri de dahil edildiğinde yaklaşık 35 bin kişilik büyük bir topluluğun geçimini bu sektörden sağladığı vurgulandı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "İzmir'de taksicilerimizin ekmeğini koruma adına yapılan mücadele, sadece esnafımızın değil, onların ailelerinin de huzur ve güvenini sağlamak için hayati bir önem taşıyor," dedi.

Emniyet güçlerinin mücadelesi takdir topladı

Son bir ayda korsan taşımacılıkla mücadelede elde edilen başarılar, esnaf tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, bu başarıda emeği geçen başta İl Emniyet Müdürü Celal SEL ve Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsağulu'ya teşekkür etti. Özkan, İzmir Emniyeti’nin bu özverili çalışmasının diğer illerdeki odaların da dikkatini çektiğini belirterek şunları ifade etti:

"Son dönemde korsan taşımacılıkla mücadelede gösterilen başarı sonrası, farklı illerdeki meslektaşlarımızdan tebrik telefonları alıyoruz. İzmir dışındaki oda başkanlarımız, bu başarıyı nasıl sağladığımızı soruyorlar. Onlara her zaman şu yanıtı veriyorum: Bu başarının arkasında İzmir Emniyetimizin özverili çalışmaları ve iş birliği yatıyor. Emniyet teşkilatımıza minnettarız."

Rapor ve plaket takdimi

Ziyaret sırasında korsan taşımacılıkla ilgili hazırlanan detaylı bir rapor dosyası, İl Emniyet Müdürü Celal SEL'e sunuldu. Ayrıca esnafın teşekkürlerini temsilen bir plaket takdim edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların takdirle karşılandığı görüşme sonunda, her iki taraf da iş birliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Erkan Özkan, "İzmir Emniyeti ile yürüttüğümüz bu güçlü iş birliği sayesinde, esnafımızın güvenliği ve geleceği için büyük adımlar atıyoruz. Bu mücadeleyi her alanda sürdüreceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.