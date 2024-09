Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara’da yapılan bir araştırma, erkek beyninin gün içinde hormon seviyelerine bağlı olarak büyüyüp küçüldüğünü ortaya çıkardı. 26 yaşındaki bir erkeğin beynini 30 gün boyunca 40 kez tarayan bilim insanları, beynin hacminin akşam saat 8 civarında küçüldüğünü ve gece boyunca normale döndüğünü tespit etti.

Araştırmada, beyin hacmindeki bu değişimlerin, testosteron, kortizol ve estradiol gibi hormonların seviyeleriyle örtüştüğü belirtildi. Çalışmanın ortak yazarı Laura Pritschet, "Erkeklerde steroid hormonları sabah ile akşam arasında yüzde 70 oranında düşüş gösteriyor" dedi.

Büyüyüp küçülme yaşanıyor

The Journal of Neuroscience dergisinde yayımlanan çalışmada, beyin hacminin gün içinde azalmasının yanı sıra, beynin en dış tabakası olan korteksin kalınlığında da azalma görüldü. Araştırmacılar, beyin gri maddesinin hacminin her gece yüzde 0,6 oranında küçüldüğünü tespit etti. Bu durum, zihinsel işlevler, hafıza, duygular ve hareketlerde önemli rol oynayan bölümlerin de etkilendiğini ortaya koydu.

Ancak bu bulguların yalnızca bir kişi üzerinde yapılan incelemelerle elde edildiği, dolayısıyla daha geniş bir popülasyona genellenebilmesi için ek çalışmaların gerektiği belirtildi.