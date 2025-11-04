Bilim insanları, küresel ısınmanın etkisiyle önümüzdeki 100 yıl içinde İzmir’in sular altında kalabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, özellikle İzmir Körfezi ve İstanbul kıyı hatlarının deniz taşkınlarına açık bölgeler arasında yer aldığını belirtti.
ABD merkezli Swiftest şirketinin kurucu ortağı Matthew H. Nash’in yürüttüğü araştırmaya göre, küresel ısınma nedeniyle deniz seviyesindeki yükseliş, dünya genelinde 37 büyük şehri ciddi şekilde tehdit ediyor. Nash’in çalışması, önümüzdeki yüzyıl içinde bu şehirlerin büyük bölümünün yaşanamaz hale gelebileceğini ortaya koyuyor.
Araştırmada, kıyı bölgelerindeki şehirlerin çoğunun hâlâ etkili bir kıyı koruma planı geliştiremediği vurgulandı. Bazı ülkeler deniz duvarları, drenaj sistemleri ve taşkın önleme projeleri yürütürken, diğer bölgelerde altyapı eksiklikleri nedeniyle risk her yıl artıyor.
Özellikle İzmir ve İstanbul, yükselen deniz seviyesi nedeniyle ciddi tehlike altında bulunuyor. Uzmanlar, İzmir Körfezi ve İstanbul’un kıyı hatlarının deniz taşkınlarına karşı en hassas alanlar arasında olduğunu ifade ediyor.
2100 yılına kadar deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle risk taşıyan şehirler şunlar:
Vancouver – Kanada
Dubai – BAE
Lizbon – Portekiz
Boston – ABD
Sydney – Avustralya
İskenderiye – Mısır
Miami – ABD
San Francisco – ABD
Ho Chi Minh – Vietnam
Dakka – Bangladeş
Londra – İngiltere
Cakarta – Endonezya
Bangkok – Tayland
Kolkata – Hindistan
İzmir – Türkiye
İstanbul – Türkiye
Osaka – Japonya
New York – ABD
Mumbai – Hindistan
Tokyo – Japonya
Bilim insanları, deniz seviyesindeki yükselişin yalnızca kıyı şehirlerini değil, tüm dünya nüfusunu etkileyeceğini vurguluyor. Kıyı bölgelerinde yaşayan milyarlarca insanın yer değiştirmek zorunda kalabileceği öngörülüyor.
Uzmanlar, sera gazı emisyonlarının azaltılmaması halinde 2100 yılına kadar deniz seviyesinin bir metreye kadar yükselebileceğini belirtiyor. Bu durum, pek çok tarihi ve ekonomik merkezin tamamen haritadan silinme riskini artırıyor.