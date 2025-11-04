EPDK, TP Petrol Dağıtım AŞ hakkında açılan soruşturma nedeniyle akaryakıt ve LPG tedarikinde sorun yaşayan bayiler için geçici düzenleme yaptı. Bayiler, 31 Mart 2026’ya kadar başka dağıtıcılarla çalışabilecek.

EPDK'DAN GEÇİCİ DÜZENLEME

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma açılan TP Petrol Dağıtım AŞ bayilerinin akaryakıt ve LPG temininde yaşadığı sıkıntılara çözüm bulmak için geçici bir düzenleme yaptı.

Kurumdan yapılan açıklamada, kararın bayilerin faaliyetlerini sürdürebilmesi, çalışanların mağdur edilmemesi ve tüketicilere kesintisiz hizmet sağlanması amacıyla alındığı belirtildi.

BAYİLER 31 MART 2026'YA KADAR BAŞKA DAĞITICILARLA ÇALIŞABİLECEK

EPDK kararına göre, TP Petrol Dağıtım AŞ bayileri, 31 Mart 2026’ya kadar başka dağıtıcılarla anlaşarak akaryakıt ve LPG tedarik edebilecek. Bu süreçte bayilerden fesih belgesi veya tadil bedeli istenmeyecek.

Düzenleme kapsamında lisanslar geçici olarak başka dağıtıcılarla kullanılabilecek, süre bitiminde ise lisanslar otomatik olarak yeniden TP Petrol Dağıtım AŞ adına düzenlenecek.

Aynı kolaylık LPG otogaz bayileri için de geçerli olacak. Bu bayiler de geçici süreyle diğer dağıtıcılarla sözleşme yapabilecek ve ek belge ya da bedel ödemeyecek.

“BAYİLERİMİZİN MAĞDUR OLMASINA İZİN VERMEDİK”

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, alınan kararla piyasa istikrarının korunacağını vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

“Akaryakıt ve LPG temininde yaşanabilecek aksaklıkların piyasa istikrarını bozmasına izin vermedik. Bayilerimizin ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hızlıca harekete geçtik.”

TP Petrol Dağıtım A.Ş., yüzde 4,3’lük pazar payıyla Türkiye akaryakıt sektöründe en yüksek satış hacmine sahip altıncı şirket konumunda bulunuyor. Şirketin ülke genelinde 592 akaryakıt ve 397 LPG otogaz istasyonu bulunuyor.

22-24 Ekim tarihleri arasında STAR Rafineri’nin, TP Petrol Dağıtım AŞ’nin Hatay Dörtyol ve Antalya tesislerindeki stok bildirimleriyle rafineri kayıtları arasında uyumsuzluk tespit etmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin incelemesinde, toplam değeri 1 milyar lirayı aşan 18 bin tondan fazla akaryakıtın eksik olduğu belirlenmişti.

Bu kapsamda TP Petrol Dağıtım AŞ’nin genel müdürü M.B., ikmal müdürü H.G. ve tesis müdürü O.E.C. tutuklanmış, eski genel müdür Ç.D. ise serbest bırakılmıştı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari ve bir diğer üst düzey yöneticinin ise yurt dışında oldukları tespit edilmişti.