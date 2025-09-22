Hem gıda hem de elektronik, beyaz eşya ve mutfak ürünlerinde cazip fiyatlarla hazırlanan katalog, tüketicilere geniş bir alışveriş fırsatı sunuyor.

A4Dcd3B4 1

Gıda ve temel ihtiyaç ürünleri ağırlıklı katalogda öne çıkanlar:

5E0D43Db 24252Db9B 4

Elektronik ve ev ürünlerinin öne çıktığı katalogda birbirinden cazip indirimler yer alıyor:

☕ Küçük Ev Aletleri

  • Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi – 15.990 TL

  • Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi – 1.590 TL

  • Philips Airfryer – 3.790 TL

  • Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi – 2.390 TL

  • Fakir Brilla Buharlı Ütü – 1.375 TL

  • Altus Mini Ütü – 890 TL

🍳 Ankastre ve Fırın Ürünleri

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 9.450 TL

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 8.990 TL

  • Kumtel XXL Midi Fırın – 3.190 TL

Cf49D4A8 3

409F1De4 5

📺 Televizyonlar

  • LG 65" 4K HDR10 Nanocell TV – 39.900 TL

  • LG 55" 4K HDR10 Nanocell TV – 32.900 TL

0E5Ef2A3 78Fbb6637 6D3F33D76 9E93A66Cf 8

🎨 Mutfak ve Ev Gereçleri

  • Polisan Aqua Tavan Boyası 17,5 Kg – 499 TL

  • Polisan Aqua Plastik İç Cephe Boyası 10 Kg – 399 TL

  • Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri – 179 TL

  • Chef's Kek Kalıbı – 149 TL

  • Silikon Muffin Kalıbı Çeşitleri – 35 TL

  • Kağıt Sufle Kabı 10’lu – 29 TL

  • Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti Çeşitleri – 149 TL

  • Bıçak / Soyacak 3’lü Set – 99 TL

  • Kurabiye Saklama Kaplı Set – 99 TL

  • Yuvarlak Pasta / Kek Taşıma Kabı – 99 TL

  • Saklama Kabı Çeşitleri (Tek Fiyat) – 55 TL

  • Yuvarlak Tepsi – 89 TL

  • Renkli Saklama / Karıştırma Kabı – 149 TL

Kaynak: HABER MERKEZİ