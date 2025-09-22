Hem gıda hem de elektronik, beyaz eşya ve mutfak ürünlerinde cazip fiyatlarla hazırlanan katalog, tüketicilere geniş bir alışveriş fırsatı sunuyor.
Gıda ve temel ihtiyaç ürünleri ağırlıklı katalogda öne çıkanlar:
Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 g – 175 TL
Demlik Süzen Poşet Çay Ahmad Tea – 89 TL
Az Yağlı Yoğurt – 89,50 TL
Piliç Baget 1 KG (Er Piliç) – 59,90 TL
Kanola Yağı Mutfağım 5 L – 349 TL
Çubuk Salatalık Turşusu – 79,50 TL
Natürel Sızma Zeytinyağı – 125 TL
Elektronik ve ev ürünlerinin öne çıktığı katalogda birbirinden cazip indirimler yer alıyor:
☕ Küçük Ev Aletleri
Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi – 15.990 TL
Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi – 1.590 TL
Philips Airfryer – 3.790 TL
Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi – 2.390 TL
Fakir Brilla Buharlı Ütü – 1.375 TL
Altus Mini Ütü – 890 TL
🍳 Ankastre ve Fırın Ürünleri
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 9.450 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 8.990 TL
Kumtel XXL Midi Fırın – 3.190 TL
📺 Televizyonlar
LG 65" 4K HDR10 Nanocell TV – 39.900 TL
LG 55" 4K HDR10 Nanocell TV – 32.900 TL
🎨 Mutfak ve Ev Gereçleri
Polisan Aqua Tavan Boyası 17,5 Kg – 499 TL
Polisan Aqua Plastik İç Cephe Boyası 10 Kg – 399 TL
Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri – 179 TL
Chef's Kek Kalıbı – 149 TL
Silikon Muffin Kalıbı Çeşitleri – 35 TL
Kağıt Sufle Kabı 10’lu – 29 TL
Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti Çeşitleri – 149 TL
Bıçak / Soyacak 3’lü Set – 99 TL
Kurabiye Saklama Kaplı Set – 99 TL
Yuvarlak Pasta / Kek Taşıma Kabı – 99 TL
Saklama Kabı Çeşitleri (Tek Fiyat) – 55 TL
Yuvarlak Tepsi – 89 TL
Renkli Saklama / Karıştırma Kabı – 149 TL