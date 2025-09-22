Hem gıda hem de elektronik, beyaz eşya ve mutfak ürünlerinde cazip fiyatlarla hazırlanan katalog, tüketicilere geniş bir alışveriş fırsatı sunuyor.

Gıda ve temel ihtiyaç ürünleri ağırlıklı katalogda öne çıkanlar:

Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 g – 175 TL

Demlik Süzen Poşet Çay Ahmad Tea – 89 TL

Az Yağlı Yoğurt – 89,50 TL

Kanola Yağı Mutfağım 5 L – 349 TL

Çubuk Salatalık Turşusu – 79,50 TL

Natürel Sızma Zeytinyağı – 125 TL

Elektronik ve ev ürünlerinin öne çıktığı katalogda birbirinden cazip indirimler yer alıyor:

☕ Küçük Ev Aletleri

Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi – 15.990 TL

Abdullah Efendi Keyif Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi – 1.590 TL

Philips Airfryer – 3.790 TL

Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi – 2.390 TL

Fakir Brilla Buharlı Ütü – 1.375 TL

Altus Mini Ütü – 890 TL

🍳 Ankastre ve Fırın Ürünleri

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 9.450 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set – 8.990 TL

Kumtel XXL Midi Fırın – 3.190 TL

📺 Televizyonlar

LG 65" 4K HDR10 Nanocell TV – 39.900 TL

LG 55" 4K HDR10 Nanocell TV – 32.900 TL

🎨 Mutfak ve Ev Gereçleri

Polisan Aqua Tavan Boyası 17,5 Kg – 499 TL

Polisan Aqua Plastik İç Cephe Boyası 10 Kg – 399 TL

Pirge Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri – 179 TL

Chef's Kek Kalıbı – 149 TL

Silikon Muffin Kalıbı Çeşitleri – 35 TL

Kağıt Sufle Kabı 10’lu – 29 TL

Hamur Kazıyıcı / Pizza Ruleti Çeşitleri – 149 TL

Bıçak / Soyacak 3’lü Set – 99 TL

Kurabiye Saklama Kaplı Set – 99 TL

Yuvarlak Pasta / Kek Taşıma Kabı – 99 TL

Saklama Kabı Çeşitleri (Tek Fiyat) – 55 TL

Yuvarlak Tepsi – 89 TL

Renkli Saklama / Karıştırma Kabı – 149 TL