Etkinlikte ilin ahisi, kalfası ve çırağı seçilen isimlere plaket ve şed kuşatma töreniyle ödülleri takdim edildi.

Buluşmaya İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İESOB Başkanı Yalçın Ata, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile yurttaşlar katıldı. Etkinlik boyunca halk oyunları gösterileri ve müzik dinletileri de yer aldı.

Başkan Tugay: “Esnafımız bize ilham veriyor”

Etkinlik öncesinde İESOB Başkanı Yalçın Ata ve heyeti, Başkan Tugay’ı makamında ziyaret ederek esnafa verdiği destek için teşekkür etti. Buluşmada konuşan Dr. Cemil Tugay, esnafın toplumsal ve ekonomik açıdan önemine dikkat çekti:

“Esnaf için pek çok çalışma yapıyoruz, daha iyisini yapmak zorundayız. Sizlerle el ele, omuz omuza yürümemiz gerektiğinin farkındayız. Her buluşmamız bize ilham veriyor, yol gösteriyor. Ahilik Haftası’nı kutlarken önümüzdeki günlerde çarşı ve pazarları daha canlı hale getirecek kararları almak dileğiyle, İzmir’in tüm güzel insanları için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Tugay, şehirlerin ruhunun çarşı ve pazarlarla yaşadığını belirterek, “700 yıldan eski ahilik geleneği ve bugünkü temsilcileri olan esnaf ve sanatkârlar toplumun temel taşlarındandır. Çarşı ve pazar canlı olduğu sürece ülke ekonomisi de canlı kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Ahilik geleneğinin önemine vurgu

Başkan Tugay, çocukluk yıllarında pazarcılık ve Kemeraltı’nda işportacılık yaptığını hatırlatarak, ahiliğin dürüstlük, kapsayıcılık ve toplum yararını gözetme kültürünü aktardığını söyledi:

“Esnaf ürünü tartar, gramını eksiksiz verir; destek isteyenin yüzünü çevirmez. Bu geleneğin ahilikten geldiğini biliyoruz. Bu milletin mensubu olmaktan, halka hizmet etmekten büyük onur duyuyoruz.”

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ise, ahiliğin doğruluk, ahlak, yardımseverlik ve yüce gönüllülük gibi değerleri barındıran bir yaşam felsefesi olduğunu belirtti. İESOB Başkanı Yalçın Ata da ahiliğin Anadolu’nun yoğrulduğu büyük bir maya olduğunu, esnaf ve sanatkârların yalnızca üretim yapmadığını, aynı zamanda halkı koruduğunu ve şehrin güvenliğini sağladığını söyledi.

Yılın Ahisi, Kalfası ve Çırağı belirlendi

Ahilik kültürünü yaşatan ve 52 yıldır aşçılık mesleğini sürdüren Ali Baltacı, ilin ahisi olarak seçildi. Şed kuşatma töreni sırasında giysileri Vali Elban ve İESOB Başkanı Yalçın Ata tarafından giydirilen Baltacı’ya plaket de takdim edildi. Baltacı, “Çıraklıktan yetiştim. Genç meslektaşlarımıza ürünlerimizi doğal malzeme ile yapmalarını ve kurallara uymalarını tavsiye ediyorum” dedi.

İlin kalfası olarak seçilen Ömer Faruk Kaya (ayakkabı ve saraciye teknolojisi alanında eğitim alıyor), özel kıyafetleri Başkan Tugay ve Başkan Sengel tarafından giydirildikten sonra plaketini aldı. Yılın çırağı Elçin Erva Dursun (moda tasarım teknolojisi öğrencisi) ise giysilerini ve plaketini AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve MHP Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu’ndan teslim aldı.

Protokol üyeleri, törenden sonra Ahilik Çarşısı’nı ziyaret ederek stant açan esnafla sohbet etti ve kutlamalara katılım gösterdi.