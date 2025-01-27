4 Şubat 2025 tarihinde BİM mağazaları yine uygun fiyatlarla birbirinden çeşitli ürünleri müşterilerine sunuyor. Kişisel bakım ürünlerinden lezzetli atıştırmalıklara, kahvaltılıklardan dekoratif eşyalara kadar geniş bir yelpazeye sahip bu aktüel ürünler, alışverişinize keyif katacak. Yaban mersinli Quark’tan, kadayıflı Antep fıstıklı çikolataya, jelli göz bandından makyaj süngerine kadar farklı kategorilerde pek çok fırsat sizleri bekliyor. BİM, hem ihtiyacınız olan ürünleri hem de sizi şaşırtacak yenilikleri bir araya getirerek, 4 Şubat’taki alışverişinizi unutulmaz kılmaya hazırlanıyor. İşte 4 Şubat BİM aktüel ürünleri…

4 Şubat BİM aktüel ürünleri

Antep fıstığı ezmesi: 299 TL

Kadayıflı Antep fıstıklı krema dolgulu sütlü çikolata: 189 TL

Meyve aromalı şeker: 59 TL

Sütlü fındıklı Almanya çikolatası: 39 TL

Bisküvi parçacıklı çikolata: 89 TL

Limon kremalı kek: 34 TL

BİM süt ve et ürünleri

Çilekli kefir: 49,50 TL

İçilebilir yoğurt: 19,75 TL

Piliç kalçalı but: 54,90 TL

Yaban mersinli Quark: 26 TL

Mexico shots tavuk parçaları: 85 TL

Piliç kokteyl sosis: 85 TL

Dana kangal sucuk: 189 TL

BİM makyaj ve kişisel bakım ürünleri

Kağıt yüz bakım maskesi: 24,50 TL

Törpü seti: 25 TL

3’lü makyaj süngeri seti: 75 TL

Makyaj aynası: 999 TL

Jelli göz bandı: 85 TL

Mum: 74,50 TL

Bambu çubuklu oda kokusu: 109 TL

Tasarım şişe pargüm: 85 TL

Dekoratif ahşap fotoğraf çerçevesi: 249 TL

Soket peluş çorap: 119 TLDudak dolgunlaştırıcı lip gloss: 109 TL