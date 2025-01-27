Geçtiğimiz günlerde Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Taşoluk Apartmanı, hiçbir uyarı olmaksızın bir anda çökmüş ve enkaz altında kalan 5 kişiden 2'si hayatını kaybederken, 3 kişi yaralı olarak kurtarılmıştı. Olay, kentte büyük bir üzüntü ve öfkeye neden olmuştu.

Tadilat skandalları ortaya çıktı

Binanın çökmesiyle ilgili yapılan incelemelerde, binanın altında önce kahvehane olarak işletilen bir iş yerinde duvarlara kapı açıldığı, ardından balıkçı olarak faaliyet gösteren yeni işletmenin de benzer tadilatlar yaptığı öne sürüldü. Uzmanlar, bu değişikliklerin yapısal hasara neden olmuş olabileceğini belirtiyor.

Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki kişiler şunlar:

Binanın tadilatını gerçekleştiren Volkan D. ,

, Balıkçı işletmecisi Kazım F. ,

, Eski kahvehane işletmecisi Kemal Ö. ,

, Binanın mimarı Tuncer D. ,

, Mülk sahipleri Hakkın İ. ve Mehmet P.

Şüpheliler, Konya Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılarak sağlık kontrollerinin ardından Konya Adliyesine sevk edildi.