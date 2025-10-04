Borsa İstanbul’un önde gelen perakende şirketlerinden BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), 2 Şubat 2023’te Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladığı hisse geri alım programı sonrası yatırımcılarının dikkatini çekti. O günlerde 116 TL civarında işlem gören BİM hisseleri, 972 günün sonunda yaklaşık %388 artışla 566 TL seviyelerine ulaştı.

Geri alım programının etkisi

Hisse geri alımları, şirketlerin piyasada güven tazelemek, hisse değerini desteklemek ve uzun vadeli büyüme planlarına işaret etmek için kullandığı stratejik hamleler arasında yer alıyor. BİM’in geri alım programı, yatırımcılar tarafından olumlu karşılanarak hissede güçlü bir yükseliş trendi başlattı.

Sektörde öne çıkan performans

Aynı dönemde Borsa İstanbul’da işlem gören diğer perakende şirketleri de değer kazansa da, BİM’in getirisi sektör ortalamasının oldukça üzerine çıktı. Migros gibi rakipler de yükseliş kaydetti, ancak BİM’in geniş mağaza ağı, düşük fiyat stratejisi ve güçlü nakit akışı performansını farklı kılan faktörler oldu.

Analist yorumları

Piyasa uzmanları, BİM hisselerindeki hızlı artışı “sektör liderinin kalıcılığı” olarak değerlendiriyor.

Bir analist, “Şirketin uyguladığı fiyat politikası enflasyonist ortamda tüketici talebini artırırken, sağlam bilanço uzun vadeli destek sağladı” dedi.

Başka bir analist ise, “BİM’in geri alım hamlesi kısa vadeli fiyat etkisinin ötesinde, orta ve uzun vadeli güveni de pekiştirdi. Bu performans, şirketin sektördeki liderliğini güçlendiren önemli bir işaret” yorumunu yaptı. Eylül ayının zam şampiyonu üniversiteler oldu İçeriği Görüntüle

Yatırımcıya rekor getiri

116 TL seviyesinden işlem gören BİM hisseleri, 566 TL’ye ulaşarak yatırımcısına yaklaşık 3 yıl içinde 5 kata yakın kazanç sağladı. Bu yükseliş, BİM’i son yılların en dikkat çekici hisse performanslarından biri haline getirdi.