Borsa İstanbul’un yeni halka arz şirketlerinden DOF Robotik (#DOFRB), işlem görmeye başladığı 11 Eylül 2025’ten bu yana yatırımcısına olağanüstü bir getiri sağladı. Halka arz fiyatı olan 45 TL’den işlem görmeye başlayan hisse, sadece 17 işlem günü içinde 149 TL’ye ulaştı ve yatırımcısına %200’ün üzerinde kazanç sağladı.

Rekor yükseliş

DOF Robotik hisseleri, Borsa İstanbul’da işleme başladığı ilk günden itibaren kesintisiz bir yükseliş trendine girdi. 11 Eylül’de 45 TL’den başlayan hisse fiyatı, 17 işlem günü içinde 149 TL’ye çıkarak yatırımcısına %200’den fazla getiri sundu.

Sert dalgalanmalar

Hisse, yükseliş sürecinde sert dalgalanmalar da yaşadı. İlk etapta hızla 116,30 TL seviyesine çıkarak %157 prim yapan DOFRB, 25 Eylül’de taban fiyata gerileyerek 94,25 TL’ye düştü. Bu sert düşüş yatırımcılar arasında dikkat çekti.

Ancak hisse, sonraki günlerde hızlı bir toparlanma göstererek tabandan tavana geçişlerle yeniden yükseliş trendine girdi.

Güçlü talep devam ediyor

Dalgalı seyrine rağmen DOFRB hisselerine olan güçlü talep devam ediyor. Bugün itibarıyla hisse 149 TL seviyesine ulaşarak halka arzdan pay alan yatırımcısına kısa sürede rekor getiri sağladı.

Uzmanlar, DOFRB’nin özellikle teknoloji ve robotik sektöründeki potansiyeli ve güçlü halka arz ilgisi sayesinde bu performansı gösterdiğini belirtiyor.