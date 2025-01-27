BİM, 5 Şubat tarihinde satışa sunacağı Aktüel ürünleri ile teknoloji ve beyaz eşya alanında dikkatleri üzerine çekiyor. Bu seferki katalogda, Monster marka yüksek performanslı oyun bilgisayarları öne çıkıyor. Windows 11 işletim sistemiyle donatılmış olan Tulpar ve Abra modelleri, oyun tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor. Fiyatları ise 36.295 TL ile 64.295 TL arasında değişiyor. Ayrıca, beyaz eşya kategorisinde de çeşitli fırsatlar bulunuyor. Çamaşır makineleri ve NOFROST teknolojili buzdolapları, evdeki ihtiyaçları karşılamak isteyenler için uygun fiyatlarla sunuluyor. BİM’in bu yeni kampanyası, teknoloji ve ev eşyası almak isteyenler için büyük bir fırsat yaratıyor. İşte 5 Şubat BİM Aktüel ürünleri…

5 Şubat BİM Aktüel ürünleri

Windows 11 tulpar oyun bilgisayarı: 64.295 TL

Windows 11 abra oyun bilgisayarı: 36.295 TL

BİM’de beyaz eşya indirimleri

8 KG çamaşır makinesi KEY 8002 CM: 10.990 TL

8 KG çamaşır makinesi KEY 8002 CMS: 12.790 TL

Buzdolabı KEY 330 STE: 11.990 TL

NOFROST buzdolabı KEY 430 NFE: 16.990 TL

NOFROST buzdolabı KEY 490 NFS: 20.990 TL