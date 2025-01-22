BİM, 29 Ocak 2025 tarihinde başlayacak aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu katalogda, evde enerji ihtiyacını karşılayacak benzinli jeneratör ve taşınabilir güç istasyonu gibi dikkat çekici ürünler yer alırken, beyaz eşya ve teknolojik ev aletleri de öne çıkıyor. BİM, uygun fiyatlarla kaliteli ürünleri evlere taşıyarak, günlük yaşamı kolaylaştırmayı hedefliyor. İşte 29 Ocak’tan itibaren BİM mağazalarında bulabileceğiniz aktüel ürünler.

29 Ocak 2025 BİM aktüel ürünleri kataloğu

Benzinli jeneratör: 10.990 TL

HAKO 600 taşınabilir güç istasyonu: 19.975 TL

BİM beyaz eşyalar

KUMTEL çift kapılı buzdolabı: 10.990 TL

Lattenow tam otomatik espresso makinesi: 11.950 TL



Deposuz su artıma cihazı: 5.290 TL

Hava temizleyici: 5.990 TL

Full otomatik kahve makinesi: 12.990 TL



Buhar kazanlı ütü: 5.790 TL