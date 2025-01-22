BİM, 29 Ocak 2025 tarihinde başlayacak aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerine geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu katalogda, evde enerji ihtiyacını karşılayacak benzinli jeneratör ve taşınabilir güç istasyonu gibi dikkat çekici ürünler yer alırken, beyaz eşya ve teknolojik ev aletleri de öne çıkıyor. BİM, uygun fiyatlarla kaliteli ürünleri evlere taşıyarak, günlük yaşamı kolaylaştırmayı hedefliyor. İşte 29 Ocak’tan itibaren BİM mağazalarında bulabileceğiniz aktüel ürünler.
29 Ocak 2025 BİM aktüel ürünleri kataloğu
Benzinli jeneratör: 10.990 TL
HAKO 600 taşınabilir güç istasyonu: 19.975 TL
BİM beyaz eşyalar
KUMTEL çift kapılı buzdolabı: 10.990 TL
Lattenow tam otomatik espresso makinesi: 11.950 TL
Deposuz su artıma cihazı: 5.290 TL
Hava temizleyici: 5.990 TL
Full otomatik kahve makinesi: 12.990 TL
Buhar kazanlı ütü: 5.790 TL