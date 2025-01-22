Bolu Kartalkaya'da yaşanan büyük yangın, 76 kişinin hayatını kaybetmesine ve 51 kişinin yaralanmasına yol açarken, yangın merdivenlerinin yeri de büyük bir tartışma konusu haline geldi. Türkiye'de uygulanan yönetmeliğe göre yangın merdiveni binanın dışında mı olmalı yoksa içeri de mi olmalı?

Türkiye Yangın Yönetmeli referans alınarak bakıldığında, verilen bilgilere göre 21,5 metreden yüksek binalar için yangın merdivenlerinin binanın içerisinde olması gerektiği açıkça belirtiliyor. 21,5 metreden yüksek binalar için yangın merdiveninin içeride olma sebebi ise dış cephelerinde yanabilme ihtimaline karşı binanın içerisindeki merdivenin dumana karşı basınçlandırılabilmesi. Yönetmeliğe göre binada çıkan yangın dumanının merdivenleri etkilemesi için, içerideki yangın merdiveni alanının basınçlandırılması gerekiyor.

Bakan Ersoy, gazetecilerin sorusu üzerine, otelde iki yangın merdiveni bulunduğunu belirtmişti. Ancak yangın merdivenlerinin bina dışında olmadığı, içeride dumanla kaplı olduğu görüntüler sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Uzmanlar ise bu durumun yönetmeliğe aykırı olduğunu belirterek, merdivenlerin afet durumunda işlevsiz kaldığını belirterek tepki gösterdi.

Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliğine göre, bina yüksekliği 21.50 m’den fazla olan konut harici binalarda ve bina yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut binalarında belirtilen yüksekliklerden daha yukarıda olan katlarında en çok üç kat bir yangın kompartımanı olarak düzenlenmek zorundadır.

Birçok uzman da yangın güvenliği sistemlerinin periyodik bakımının yetersiz olduğunu vurguluyor. Yönetmeliğe göre de yangın algılama sistemleri, duman tahliye sistemleri ve yangın merdivenlerinin düzenli olarak denetlenmesi gerektiğinin ve binaların inşa edildikten sonra da iskan noktasında güvenlik kontrollerinin yapılması zorunluluğunun altı çiziliyor.