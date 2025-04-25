BİM 2 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kamp severleri sevindirecek yeni indirim listesinde çadırlardan kamp mangalına, balıkçılık malzemelerinden kamp aksesuarlarına kadar yüzlerce ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. İşte 2 Mayıs 2025 BİM aktüel kamp ürünleri kataloğunun detayları...

BİM 2 Mayıs 2025 aktüel kataloğunda neler var?

Kamp ve doğa ürünlerinde büyük indirim

BİM'in yeni kampanyasında öne çıkan ürünlerin başında Como 4 Kişilik Aile Çadırı (9.900 TL) ve Octagon 8 Kişilik Aile Çadırı (26.900 TL) yer alıyor. Kamp tatili planlayanlar için şişme yataklar, kamp sandalyeleri, uyku tulumları, portatif mangallar ve daha fazlası dikkat çekiyor.

Kamp ekipmanları ve aksesuarlar

  • Otomatik Çadır 5 Kişilik - 1.599 TL

  • Kampçı Sırt Çantası - 1.499 TL

  • Şişme Kamp Yastığı - 239 TL

  • Katlanır Kamp Masası - 1.799 TL

  • Portatif Mangal - 899 TL

  • Kamp Bıçağı - 429 TL

  • Gaz Kartuşu - 129 TL

İçerikle ilgili detaylı ürün listesini buradan inceleyebilirsiniz.

BİM elektrikli ürünlerde de indirim yaptı

Elektrikli bisikletlerden televizyonlara kadar birçok teknolojik üründe de indirim var. Bazı öne çıkanlar:

  • Bayberry 125CC Motosiklet - 47.500 TL

  • Buffalo-F Elektrikli Bisiklet - 29.000 TL

  • TCL 43" Android Smart TV - 9.990 TL

  • Philips Toz Torbasız Süpürge - 5.490 TL

  • Heifer Şarjlı Süpürge - 4.750 TL

Mutfak ve temizlik ürünleri uygun fiyatlarla

Ev ihtiyaçlarına yönelik birçok ürün de aktüel listede yer alıyor:

  • Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi - 3.790 TL

  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak - 2.690 TL

  • Baharat Öğütücü - 229 TL

  • Mutfak Baskülü - 229 TL

  • Dijital Baskül - 329 TL

Balıkçılık ve outdoor meraklıları için seçenekler

BİM'in yeni kataloğunda olta setlerinden zoka çeşitlerine, sahte yemlerden balıkçı kovalarına kadar onlarca ekipman yer alıyor.

  • Hobi Olta Seti - 599 TL

  • Zoka 10 Gr - 89 TL

  • Silikon Sahte Yem - 69 TL

  • Balıkçı Kovası 20 LT - 159 TL

Kamp tekstili ve aksesuarlar da raflarda

  • Uyku Tulumu - 759 TL

  • Katlanabilir Matara - 229 TL

  • Çanta Formlu Piknik Matı - 249 TL

  • Kamp Hasırı - 429 TL

  • Pipetli Termos - 499 TL

Bayberry 2024 Seri 125CC Motosiklet 47.500 TL

bim-bayberry-2024-seri-125cc-motosiklet-47500-tl

  • Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 29.000 TL

  • Kuba Katlanabilir Speedlight Pro İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.950 TL

  • Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike 15.900 TL

  • 1-S Mini E-Bike 10.900 TL

  • TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 43L5A 9.990 TL

  • TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv S5400A 5.990 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

kumtel-beyaz-turbo-cam-ankastre-set-9250-tl

  • Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL

  • Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL

  • Kumtel Mutfak Baskülü Cam 229 TL

  • Kumtel Dijital Siyah Baskül 329 TL

  • Baharat Öğütücü 229 TL

  • Gıda Termometresi 89 TL

  • Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL

  • Hassas Mini Cep Baskülü 129 TL

  • Philips Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL

  • Heifer Şarjlı Süpürge Procleanx 4.750 TL

  • Uzaktan Kumandalı Bluetooth Hoparlör 545 TL

  • Makyaj Fırçası Temizleme Cihazı Psc64 349 TL

  • Pilli Mini Abajur 99 TL

  • Aynalı Fan 279 TL

Mutfak ürünleri

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Mutfak ürünleri:

bim-mutfak-urunleri

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Solar Isınan Katlanır Su Deposu 279 TL

bim-solar-isinan-katlanir-su-deposu-279-tl

  • 3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası 249 TL

  • Pilli Kafa Lambası 259 TL

  • Portatif Katlanabilir Tuvalet 799 TL

  • Kamp Lambası 149 TL

  • Aydınlatmalı Taşınabilir Fan 649 TL

  • Makaralı Renkli Şeritli Led Aydınlatma 549 TL

  • Alüminyum El Feneri 229 TL

  • Çok Amaçlı El Aleti 499 TL

  • Halat 329 TL

  • Çadır İpi 89 TL

  • 12'Li Çamaşır Askısı 159 TL

  • Karabina Seti 109 TL

  • Çadır Kazığı 119 TL

  • Curling Oyunu 359 TL

  • Hobi Olta Seti 599 TL

  • Zoka 8 Gr 79 TL

  • Zoka 10 Gr 89 TL

  • Jig Head 7 Gr 109 TL

  • Sahte Balık Çeşitleri 49 TL

  • Sahte Balık 9 Gr 6,8 Cm 99 TL

  • Sahte Balık 7,1 Gr 8,5 Cm 79 TL

  • Olta Zili 55 TL

  • Olta Misinası 149 TL

  • Sahte Balık 8 Cm 20 Gr 99 TL

  • Sahte Balık 12 Gr 7,1 Cm 99 TL

  • Balıkçı Makası 59 TL

  • Sahte Balık Klipsi 59 TL

  • Silikon Sahte Yem 69 TL

  • Fosfor 49 TL

  • Silikon Yemli Jig Head 10 Gr 109 TL

  • Balıkçı Kovası 20 Lt 159 TL

  • Balıkçı Kovası 15 Lt 139 TL

  • Katlanabilir Balıkçı Kovası 229 TL

  • Rüzgar Geçirmez Kampçı Çakmak 149 TL

  • Emaye Kupa 229 TL

Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası Seti 1.799 TL

bim-katlanabilir-aluminyum-kamp-masasi-seti-1799-tl

  • Taşınabilir Güç İstasyonu 7.900 TL

  • Outdoor Termos 1.699 TL

  • Yemek Termosu Adventure 1.150 TL

  • Büyük Fonksiyonel Kamp Baltası 899 TL

  • Fonksiyonel Kamp Baltası 379 TL

  • Kamp Bıçağı 429 TL

  • Katlanır Portatif Mangal 899 TL

  • Paslanmaz Çelik Yemek Pişirme Seti 1.099 TL

  • Emaye Demlik 499 TL

  • Emaye Tencere Seti 699 TL

  • Çatal / Kaşık / Bıçak Seti 149 TL

  • Çanta Formlu Piknik Matı 249 TL

  • Kamp Hasırı 429 TL

  • Pipetli Termos 499 TL

  • Paslanmaz Çelik Bardak 219 TL

  • Mıknatıs Askı 249 TL

  • Katlanabilir Su Bidonu 149 TL

  • Katlanabilir Matara 229 TL

  • Portatif Tencere/Tava Sapı 129 TL

  • Pro Seramik Portatif Ocak 1.090 TL

  • 6 Kanatlı Rüzgarlık 399 TL

  • Çakmaklı Pürmüz Seti 399 TL

  • Gaz Kartuşu 129 TL

  • Kartuş Tüp 99 TL

  • Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL

  • Kamp Sandalyesi 289 TL

  • Plastik Kollu Kamp Sandalyesi 299 TL

  • Tabure 119 TL

Kamp ürünleri için tıklayın

Como 4 Kişilik Aile Çadırı 9.900 TL

bim-como-4-kisilik-aile-cadiri-9900-tl

  • Octagon 8 Kişilik Aile Çadırı 26.900 TL

  • Dayton XL Şişme Kamp Matı 2.290 TL

  • Smooth Comfort Çift Kişilik Şişme Yatak 4.990 TL

  • Easy Travel Uyku Tulumu 1.690 TL

  • Tekerlekli Buzluk 8.950 TL

  • Buzluk 2.750 TL

Çift Katmanlı Aile Çadırı 6 Kişilik 4.299 TL

bim-cift-katmanli-aile-cadiri-6-kisilik-4299-tl

  • Balkonlu Çadır 6 Kişilik 4.499 TL

  • İglo Tipi Çadır 6 Kişilik 7.790 TL

  • Otomatik Çadır 5 Kişilik 1.599 TL

  • Cibinlikli Hamak 799 TL

  • File Tente Çadır 7 Kişilik 1.990 TL

  • Kamp Duş ve Giyinme Kabini 999 TL

  • Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 2.499 TL

  • Portatif Kamp Sandalyesi 599 TL

  • Kampçı Sırt Çantası 1.499 TL

  • File Organizer 159 TL

  • Çift Bölmeli Şişme Mat 1.699 TL

  • Uyku Tulumu 759 TL

  • Şişme Kamp Yastığı 239 TL

BİM Valiz ve tekstil ürünleri

bim-valiz-ve-tekstil-urunleri

Kaynak: HABER MERKEZİ