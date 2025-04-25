BİM 2 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kamp severleri sevindirecek yeni indirim listesinde çadırlardan kamp mangalına, balıkçılık malzemelerinden kamp aksesuarlarına kadar yüzlerce ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. İşte 2 Mayıs 2025 BİM aktüel kamp ürünleri kataloğunun detayları...

BİM 2 Mayıs 2025 aktüel kataloğunda neler var?

Kamp ve doğa ürünlerinde büyük indirim

BİM'in yeni kampanyasında öne çıkan ürünlerin başında Como 4 Kişilik Aile Çadırı (9.900 TL) ve Octagon 8 Kişilik Aile Çadırı (26.900 TL) yer alıyor. Kamp tatili planlayanlar için şişme yataklar, kamp sandalyeleri, uyku tulumları, portatif mangallar ve daha fazlası dikkat çekiyor.

Kamp ekipmanları ve aksesuarlar

Otomatik Çadır 5 Kişilik - 1.599 TL

Kampçı Sırt Çantası - 1.499 TL

Şişme Kamp Yastığı - 239 TL

Katlanır Kamp Masası - 1.799 TL

Portatif Mangal - 899 TL

Kamp Bıçağı - 429 TL

Gaz Kartuşu - 129 TL

İçerikle ilgili detaylı ürün listesini buradan inceleyebilirsiniz.

BİM elektrikli ürünlerde de indirim yaptı

Elektrikli bisikletlerden televizyonlara kadar birçok teknolojik üründe de indirim var. Bazı öne çıkanlar:

Bayberry 125CC Motosiklet - 47.500 TL

Buffalo-F Elektrikli Bisiklet - 29.000 TL

TCL 43" Android Smart TV - 9.990 TL

Philips Toz Torbasız Süpürge - 5.490 TL

Heifer Şarjlı Süpürge - 4.750 TL

Mutfak ve temizlik ürünleri uygun fiyatlarla

Ev ihtiyaçlarına yönelik birçok ürün de aktüel listede yer alıyor:

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi - 3.790 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak - 2.690 TL

Baharat Öğütücü - 229 TL

Mutfak Baskülü - 229 TL

Dijital Baskül - 329 TL

Balıkçılık ve outdoor meraklıları için seçenekler

BİM'in yeni kataloğunda olta setlerinden zoka çeşitlerine, sahte yemlerden balıkçı kovalarına kadar onlarca ekipman yer alıyor.

Hobi Olta Seti - 599 TL

Zoka 10 Gr - 89 TL

Silikon Sahte Yem - 69 TL

Balıkçı Kovası 20 LT - 159 TL

Kamp tekstili ve aksesuarlar da raflarda

Uyku Tulumu - 759 TL

Katlanabilir Matara - 229 TL

Çanta Formlu Piknik Matı - 249 TL

Kamp Hasırı - 429 TL

Pipetli Termos - 499 TL

Bayberry 2024 Seri 125CC Motosiklet 47.500 TL

Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 29.000 TL

Kuba Katlanabilir Speedlight Pro İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.950 TL

Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike 15.900 TL

1-S Mini E-Bike 10.900 TL

TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 43L5A 9.990 TL

TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv S5400A 5.990 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL

Kumtel Mutfak Baskülü Cam 229 TL

Kumtel Dijital Siyah Baskül 329 TL

Baharat Öğütücü 229 TL

Gıda Termometresi 89 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL

Hassas Mini Cep Baskülü 129 TL

Philips Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL

Heifer Şarjlı Süpürge Procleanx 4.750 TL

Uzaktan Kumandalı Bluetooth Hoparlör 545 TL

Makyaj Fırçası Temizleme Cihazı Psc64 349 TL

Pilli Mini Abajur 99 TL

Aynalı Fan 279 TL

Mutfak ürünleri

Mutfak ürünleri:

Solar Isınan Katlanır Su Deposu 279 TL

3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası 249 TL

Pilli Kafa Lambası 259 TL

Portatif Katlanabilir Tuvalet 799 TL

Kamp Lambası 149 TL

Aydınlatmalı Taşınabilir Fan 649 TL

Makaralı Renkli Şeritli Led Aydınlatma 549 TL

Alüminyum El Feneri 229 TL

Çok Amaçlı El Aleti 499 TL

Halat 329 TL

Çadır İpi 89 TL

12'Li Çamaşır Askısı 159 TL

Karabina Seti 109 TL

Çadır Kazığı 119 TL

Curling Oyunu 359 TL

Hobi Olta Seti 599 TL

Zoka 8 Gr 79 TL

Zoka 10 Gr 89 TL

Jig Head 7 Gr 109 TL

Sahte Balık Çeşitleri 49 TL

Sahte Balık 9 Gr 6,8 Cm 99 TL

Sahte Balık 7,1 Gr 8,5 Cm 79 TL

Olta Zili 55 TL

Olta Misinası 149 TL

Sahte Balık 8 Cm 20 Gr 99 TL

Sahte Balık 12 Gr 7,1 Cm 99 TL

Balıkçı Makası 59 TL

Sahte Balık Klipsi 59 TL

Silikon Sahte Yem 69 TL

Fosfor 49 TL

Silikon Yemli Jig Head 10 Gr 109 TL

Balıkçı Kovası 20 Lt 159 TL

Balıkçı Kovası 15 Lt 139 TL

Katlanabilir Balıkçı Kovası 229 TL

Rüzgar Geçirmez Kampçı Çakmak 149 TL

Emaye Kupa 229 TL

Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası Seti 1.799 TL

Taşınabilir Güç İstasyonu 7.900 TL

Outdoor Termos 1.699 TL

Yemek Termosu Adventure 1.150 TL

Büyük Fonksiyonel Kamp Baltası 899 TL

Fonksiyonel Kamp Baltası 379 TL

Kamp Bıçağı 429 TL

Katlanır Portatif Mangal 899 TL

Paslanmaz Çelik Yemek Pişirme Seti 1.099 TL

Emaye Demlik 499 TL

Emaye Tencere Seti 699 TL

Çatal / Kaşık / Bıçak Seti 149 TL

Çanta Formlu Piknik Matı 249 TL

Kamp Hasırı 429 TL

Pipetli Termos 499 TL

Paslanmaz Çelik Bardak 219 TL

Mıknatıs Askı 249 TL

Katlanabilir Su Bidonu 149 TL

Katlanabilir Matara 229 TL

Portatif Tencere/Tava Sapı 129 TL

Pro Seramik Portatif Ocak 1.090 TL

6 Kanatlı Rüzgarlık 399 TL

Çakmaklı Pürmüz Seti 399 TL

Gaz Kartuşu 129 TL

Kartuş Tüp 99 TL

Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL

Kamp Sandalyesi 289 TL

Plastik Kollu Kamp Sandalyesi 299 TL

Tabure 119 TL

Kamp ürünleri için tıklayın

Como 4 Kişilik Aile Çadırı 9.900 TL

Octagon 8 Kişilik Aile Çadırı 26.900 TL

Dayton XL Şişme Kamp Matı 2.290 TL

Smooth Comfort Çift Kişilik Şişme Yatak 4.990 TL

Easy Travel Uyku Tulumu 1.690 TL

Tekerlekli Buzluk 8.950 TL

Buzluk 2.750 TL

Çift Katmanlı Aile Çadırı 6 Kişilik 4.299 TL

Balkonlu Çadır 6 Kişilik 4.499 TL

İglo Tipi Çadır 6 Kişilik 7.790 TL

Otomatik Çadır 5 Kişilik 1.599 TL

Cibinlikli Hamak 799 TL

File Tente Çadır 7 Kişilik 1.990 TL

Kamp Duş ve Giyinme Kabini 999 TL

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 2.499 TL

Portatif Kamp Sandalyesi 599 TL

Kampçı Sırt Çantası 1.499 TL

File Organizer 159 TL

Çift Bölmeli Şişme Mat 1.699 TL

Uyku Tulumu 759 TL

Şişme Kamp Yastığı 239 TL

BİM Valiz ve tekstil ürünleri