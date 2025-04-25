BİM 2 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kamp severleri sevindirecek yeni indirim listesinde çadırlardan kamp mangalına, balıkçılık malzemelerinden kamp aksesuarlarına kadar yüzlerce ürün uygun fiyatlarla satışa sunulacak. İşte 2 Mayıs 2025 BİM aktüel kamp ürünleri kataloğunun detayları...
BİM 2 Mayıs 2025 aktüel kataloğunda neler var?
Kamp ve doğa ürünlerinde büyük indirim
BİM'in yeni kampanyasında öne çıkan ürünlerin başında Como 4 Kişilik Aile Çadırı (9.900 TL) ve Octagon 8 Kişilik Aile Çadırı (26.900 TL) yer alıyor. Kamp tatili planlayanlar için şişme yataklar, kamp sandalyeleri, uyku tulumları, portatif mangallar ve daha fazlası dikkat çekiyor.
Kamp ekipmanları ve aksesuarlar
-
Otomatik Çadır 5 Kişilik - 1.599 TL
-
Kampçı Sırt Çantası - 1.499 TL
-
Şişme Kamp Yastığı - 239 TL
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Katlanır Kamp Masası - 1.799 TL
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Portatif Mangal - 899 TL
-
Kamp Bıçağı - 429 TL
-
Gaz Kartuşu - 129 TL
İçerikle ilgili detaylı ürün listesini buradan inceleyebilirsiniz.
BİM elektrikli ürünlerde de indirim yaptı
Elektrikli bisikletlerden televizyonlara kadar birçok teknolojik üründe de indirim var. Bazı öne çıkanlar:
-
Bayberry 125CC Motosiklet - 47.500 TL
-
Buffalo-F Elektrikli Bisiklet - 29.000 TL
-
TCL 43" Android Smart TV - 9.990 TL
-
Philips Toz Torbasız Süpürge - 5.490 TL
-
Heifer Şarjlı Süpürge - 4.750 TL
Mutfak ve temizlik ürünleri uygun fiyatlarla
Ev ihtiyaçlarına yönelik birçok ürün de aktüel listede yer alıyor:
-
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi - 3.790 TL
-
Kumtel Cam Set Üstü Ocak - 2.690 TL
-
Baharat Öğütücü - 229 TL
-
Mutfak Baskülü - 229 TL
-
Dijital Baskül - 329 TL
Balıkçılık ve outdoor meraklıları için seçenekler
BİM'in yeni kataloğunda olta setlerinden zoka çeşitlerine, sahte yemlerden balıkçı kovalarına kadar onlarca ekipman yer alıyor.
-
Hobi Olta Seti - 599 TL
-
Zoka 10 Gr - 89 TL
-
Silikon Sahte Yem - 69 TL
-
Balıkçı Kovası 20 LT - 159 TL
Kamp tekstili ve aksesuarlar da raflarda
-
Uyku Tulumu - 759 TL
-
Katlanabilir Matara - 229 TL
-
Çanta Formlu Piknik Matı - 249 TL
-
Kamp Hasırı - 429 TL
-
Pipetli Termos - 499 TL
Bayberry 2024 Seri 125CC Motosiklet 47.500 TL
-
Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 29.000 TL
-
Kuba Katlanabilir Speedlight Pro İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.950 TL
-
Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike 15.900 TL
-
1-S Mini E-Bike 10.900 TL
-
TCL 43' Full HD Android Smart Led Tv 43L5A 9.990 TL
-
TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv S5400A 5.990 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
-
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.790 TL
-
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL
-
Kumtel Mutfak Baskülü Cam 229 TL
-
Kumtel Dijital Siyah Baskül 329 TL
-
Baharat Öğütücü 229 TL
-
Gıda Termometresi 89 TL
-
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL
-
Hassas Mini Cep Baskülü 129 TL
-
Philips Toz Torbasız Süpürge 5.490 TL
-
Heifer Şarjlı Süpürge Procleanx 4.750 TL
-
Uzaktan Kumandalı Bluetooth Hoparlör 545 TL
-
Makyaj Fırçası Temizleme Cihazı Psc64 349 TL
-
Pilli Mini Abajur 99 TL
-
Aynalı Fan 279 TL
Mutfak ürünleri
Mutfak ürünleri:
Solar Isınan Katlanır Su Deposu 279 TL
-
3 Şeritli Sensörlü Kafa Lambası 249 TL
-
Pilli Kafa Lambası 259 TL
-
Portatif Katlanabilir Tuvalet 799 TL
-
Kamp Lambası 149 TL
-
Aydınlatmalı Taşınabilir Fan 649 TL
-
Makaralı Renkli Şeritli Led Aydınlatma 549 TL
-
Alüminyum El Feneri 229 TL
-
Çok Amaçlı El Aleti 499 TL
-
Halat 329 TL
-
Çadır İpi 89 TL
-
12'Li Çamaşır Askısı 159 TL
-
Karabina Seti 109 TL
-
Çadır Kazığı 119 TL
-
Curling Oyunu 359 TL
-
Hobi Olta Seti 599 TL
-
Zoka 8 Gr 79 TL
-
Zoka 10 Gr 89 TL
-
Jig Head 7 Gr 109 TL
-
Sahte Balık Çeşitleri 49 TL
-
Sahte Balık 9 Gr 6,8 Cm 99 TL
-
Sahte Balık 7,1 Gr 8,5 Cm 79 TL
-
Olta Zili 55 TL
-
Olta Misinası 149 TL
-
Sahte Balık 8 Cm 20 Gr 99 TL
-
Sahte Balık 12 Gr 7,1 Cm 99 TL
-
Balıkçı Makası 59 TL
-
Sahte Balık Klipsi 59 TL
-
Silikon Sahte Yem 69 TL
-
Fosfor 49 TL
-
Silikon Yemli Jig Head 10 Gr 109 TL
-
Balıkçı Kovası 20 Lt 159 TL
-
Balıkçı Kovası 15 Lt 139 TL
-
Katlanabilir Balıkçı Kovası 229 TL
-
Rüzgar Geçirmez Kampçı Çakmak 149 TL
-
Emaye Kupa 229 TL
Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası Seti 1.799 TL
-
Taşınabilir Güç İstasyonu 7.900 TL
-
Outdoor Termos 1.699 TL
-
Yemek Termosu Adventure 1.150 TL
-
Büyük Fonksiyonel Kamp Baltası 899 TL
-
Fonksiyonel Kamp Baltası 379 TL
-
Kamp Bıçağı 429 TL
-
Katlanır Portatif Mangal 899 TL
-
Paslanmaz Çelik Yemek Pişirme Seti 1.099 TL
-
Emaye Demlik 499 TL
-
Emaye Tencere Seti 699 TL
-
Çatal / Kaşık / Bıçak Seti 149 TL
-
Çanta Formlu Piknik Matı 249 TL
-
Kamp Hasırı 429 TL
-
Pipetli Termos 499 TL
-
Paslanmaz Çelik Bardak 219 TL
-
Mıknatıs Askı 249 TL
-
Katlanabilir Su Bidonu 149 TL
-
Katlanabilir Matara 229 TL
-
Portatif Tencere/Tava Sapı 129 TL
-
Pro Seramik Portatif Ocak 1.090 TL
-
6 Kanatlı Rüzgarlık 399 TL
-
Çakmaklı Pürmüz Seti 399 TL
-
Gaz Kartuşu 129 TL
-
Kartuş Tüp 99 TL
-
Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL
-
Kamp Sandalyesi 289 TL
-
Plastik Kollu Kamp Sandalyesi 299 TL
-
Tabure 119 TL
Como 4 Kişilik Aile Çadırı 9.900 TL
-
Octagon 8 Kişilik Aile Çadırı 26.900 TL
-
Dayton XL Şişme Kamp Matı 2.290 TL
-
Smooth Comfort Çift Kişilik Şişme Yatak 4.990 TL
-
Easy Travel Uyku Tulumu 1.690 TL
-
Tekerlekli Buzluk 8.950 TL
-
Buzluk 2.750 TL
Çift Katmanlı Aile Çadırı 6 Kişilik 4.299 TL
-
Balkonlu Çadır 6 Kişilik 4.499 TL
-
İglo Tipi Çadır 6 Kişilik 7.790 TL
-
Otomatik Çadır 5 Kişilik 1.599 TL
-
Cibinlikli Hamak 799 TL
-
File Tente Çadır 7 Kişilik 1.990 TL
-
Kamp Duş ve Giyinme Kabini 999 TL
-
Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 2.499 TL
-
Portatif Kamp Sandalyesi 599 TL
-
Kampçı Sırt Çantası 1.499 TL
-
File Organizer 159 TL
-
Çift Bölmeli Şişme Mat 1.699 TL
-
Uyku Tulumu 759 TL
-
Şişme Kamp Yastığı 239 TL
BİM Valiz ve tekstil ürünleri