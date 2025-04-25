İzmir Sarnıç Yolu üzerinde Sarnıç Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazası sonrası bölgede yoğunluk yaşanıyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Kaza Sarnıç Köprüsü üzerinde gerçekleşti
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, Sarnıç Yolu üzerindeki Sarnıç Köprüsü'nde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Akçay Caddesi yönüne ilerleyen araçlardan biri kontrolden çıkarak kaza yaptı. Olayda yaralanma bilgisi paylaşılmazken, ekipler kaza noktasında gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
Trafik yoğunluğu geriye doğru uzadı
Kaza nedeniyle Sarnıç Köprüsü üzerinden Akçay Caddesi yönüne doğru trafik yoğunluğu oluştu. Geriye doğru trafik akımı, Ege Caddesi ile Atatürk Caddesi kavşağına kadar uzanırken, Havalimanı istikametine doğru yoğunluk Gaziemir Kavşağı'nda başlıyor.
Ekipler müdahaleye devam ediyor
Kaza yapan araçların yol dışına alınması için çalışmalar devam ederken, sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları öneriliyor. Yetkililer, bölgeyi kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.