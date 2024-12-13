BİM, 20 Aralık’ta yeni aktüel ürünleriyle alışverişseverleri sevindiriyor. Mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine, ev tekstilinden teknolojik cihazlara kadar geniş bir yelpazede birbirinden cazip fırsatlar sunuluyor. Kumtel mutfak robotu, şarjlı kablosuz süpürge ve Wag maşası gibi öne çıkan ürünler, evinize pratiklik ve şıklık katarken, LAV mutfak gereçleri ve şık ev tekstili seçenekleriyle de yaşam alanlarınızı güzelleştiriyor. 20 Aralık'ta BİM’de bulabileceğiniz bu fırsatlar, alışveriş listenizin başına yerleşecek.
20 Aralık BİM aktüel ürünleri
Kumtel mutfak robotu: 975 TL
Kumtel mutfak baskülü cam: 199 TL
Kumtel banyo baskül dijital cam: 219 TL
Fakir otomatik Türk kahve makinesi base: 1.299 TL
Şarjlı kablosuz süpürge: 4.299 TL
Dijitsu 32 inç HD ready TV: 4.375 TL
İmex mini hoparlör: 379 TL
İmex seyahat kablo seti: 249 TL
Saç şekillendirici: 749 TL
Wag maşası: 495 TL
Saç düzleştirici: 299 TL
LED ışıklı cımbız: 79 TL
BİM’de mutfak araç gereçleri
LAV tokyo su bardağı 3’lü: 79 TL
LAV tokyo meşrubat bardağı 3’lü: 89 TL
LAV kilitli saklama kabı çeşitleri 400 cc: 69 TL
Emaye yuvarlak saklama kabı seti 3’lü: 449 TL
Emaye kızartma tenceresi: 379 TL
Emaye çaydanlık: 599 TL
Emaye sosluk: 189 TL
Porselen 3’lü kase: 99 TL
Kupa: 169 TL
Mutfak gereçleri: 45 TL
Silikon uçlu mutfak gereçleri: 79 TL
Ortadan açılır kapaklı çöp kovası: 37,50 TL
Bel/ayak sıcak su torbası: 239 TL
BİM’de ev tekstili ürünleri
DAGİ tek kişilik lastikli penye çarşaf: 189 TL
DAGİ çift kişilik lastikli penye çarşaf: 229 TL
DAGİ çift kişilik sıvı geçirmez alez: 299 TL
DAGİ nakışlı havlu: 59 TL
DAGİ çift kişilik nevresim seti: 559 TL
PVC masa örtüsü: 119 TL
Nakışlı havlu: 79 TL
Punch işlemeli kırlent kılıfı: 169 TL
2’li mutfak havlusu: 99 TL