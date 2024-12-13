BİM, 20 Aralık’ta yeni aktüel ürünleriyle alışverişseverleri sevindiriyor. Mutfak gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine, ev tekstilinden teknolojik cihazlara kadar geniş bir yelpazede birbirinden cazip fırsatlar sunuluyor. Kumtel mutfak robotu, şarjlı kablosuz süpürge ve Wag maşası gibi öne çıkan ürünler, evinize pratiklik ve şıklık katarken, LAV mutfak gereçleri ve şık ev tekstili seçenekleriyle de yaşam alanlarınızı güzelleştiriyor. 20 Aralık'ta BİM’de bulabileceğiniz bu fırsatlar, alışveriş listenizin başına yerleşecek.

20 Aralık BİM aktüel ürünleri

Kumtel mutfak robotu: 975 TL

Kumtel mutfak baskülü cam: 199 TL

Kumtel banyo baskül dijital cam: 219 TL

Fakir otomatik Türk kahve makinesi base: 1.299 TL

Şarjlı kablosuz süpürge: 4.299 TL

Dijitsu 32 inç HD ready TV: 4.375 TL

İmex mini hoparlör: 379 TL

İmex seyahat kablo seti: 249 TL

Saç şekillendirici: 749 TL

Wag maşası: 495 TL

Saç düzleştirici: 299 TL

LED ışıklı cımbız: 79 TL

BİM’de mutfak araç gereçleri

LAV tokyo su bardağı 3’lü: 79 TL

LAV tokyo meşrubat bardağı 3’lü: 89 TL

LAV kilitli saklama kabı çeşitleri 400 cc: 69 TL

Emaye yuvarlak saklama kabı seti 3’lü: 449 TL

Emaye kızartma tenceresi: 379 TL

Emaye çaydanlık: 599 TL

Emaye sosluk: 189 TL

Porselen 3’lü kase: 99 TL

Kupa: 169 TL

Mutfak gereçleri: 45 TL

Silikon uçlu mutfak gereçleri: 79 TL

Ortadan açılır kapaklı çöp kovası: 37,50 TL

Bel/ayak sıcak su torbası: 239 TL

BİM’de ev tekstili ürünleri

DAGİ tek kişilik lastikli penye çarşaf: 189 TL

DAGİ çift kişilik lastikli penye çarşaf: 229 TL

DAGİ çift kişilik sıvı geçirmez alez: 299 TL

DAGİ nakışlı havlu: 59 TL

DAGİ çift kişilik nevresim seti: 559 TL

PVC masa örtüsü: 119 TL

Nakışlı havlu: 79 TL

Punch işlemeli kırlent kılıfı: 169 TL

2’li mutfak havlusu: 99 TL