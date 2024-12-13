Türkiye Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında F. Karagümrük, 14 Aralık 2024 tarihinde Boluspor’u sahasında ağırlayacak.

Takımların lig performansı

Karagümrük, son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 27 puanla ligde 4. sırada yer alıyor. İç sahada 3 puan hedefleyen Karagümrük, zirveye yakın kalmak için bu maçı kazanmayı amaçlıyor.

Boluspor ise son 5 maçında 3 mağlubiyet ve 2 yenilgi alarak düşüşe geçmiş durumda. 21 puanla 12. sırada bulunan Boluspor, zorlu Karagümrük deplasmanında moral bulmak için galibiyet arayacak.

F. Karagümrük-Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 14 Aralık 2024, Cumartesi

Saat: 16.00

Stadyum: Atatürk Olimpiyat Stadı

Yayın: beIN SPORTS 2

Hakem: Gürcan Hasova