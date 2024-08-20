21 Ağustos Çarşamba günü için hazırladığı aktüel kataloğunda geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu ürünler, ev ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılamanızı sağlayacak. İşte, 21 Ağustos'ta BİM'de satışa sunulacak ürünler...
21 Ağustos BİM Aktüel kataloğu
BAMBOO Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 1.999 TL,
Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.299 TL,
MultiComfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.499 TL,
Voyage Kuş Tüyü Süngerli Tek Kişilik Yatak 1.850 TL,
Smart Sünger Tek Kişilik Yatak 1.499 TL
3.70 Metre Çekme Karavan 229.000 TL
Editör: Kardelen Başol