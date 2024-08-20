Ronaldo ve hayat arkadaşı Georgina Rodriguez arasında yapılan anlaşmanın detayları ortaya çıktı. Ayrılık durumunda Ronaldo’nun Georgina’ya aylık 85 bin sterlin ödeme yapmayı taahhüt ettiği öğrenildi. Ayrıca, Ronaldo’nun Georgina'ya, Madrid'deki evinin mülkiyetini verme sözü verdiği iddiaları gündemde.

Adeta servet ödeyecek

Cristiano Ronaldo’nun net servetinin 600 milyon dolar civarında olduğu biliniyor. Suudi Pro Ligi'nde mücadele eden Al-Nassr ile yılda 173 milyon sterlin (224 milyon dolar) kazandıran bir sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca, çeşitli sponsorluk anlaşmalarıyla da mali durumunu güçlendirdiği ifade ediliyor.

Portekiz’in TV GUIA dergisine göre, Ronaldo ve Georgina Rodriguez arasındaki anlaşma, çiftin Kasım 2017’de kızları Alana Martina’nın doğumunun ardından yürürlüğe girdi. Bu anlaşma, ayrılık durumunda Ronaldo’nun Georgina'ya düzenli olarak aylık 85 bin sterlin ödeme yapmasını kapsıyor.

Ancak anlaşma sadece maddi destekle sınırlı değil. Ronaldo’nun, Georgina’ya, Real Madrid'de oynadığı dönemde 2010 yılında satın aldığı Madrid'deki evinin mülkiyetini de vereceği iddia ediliyor.