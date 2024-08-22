Sedoxy Sports Events organizasyonuyla düzenlenecek Uluslararası Ayvalık Kurtuluş Yarı Maratonu, 14 Eylül Cumartesi günü Ayvalık’ta gerçekleştirilecek. Etkinliğe, 21, 10 ve 5 kilometrelik parkurlarda yerli ve yabancı 1000 sporcu katılacak.

Ayvalık’ta ikinci yarı maraton heyecanı

Ayvalık’ta bugüne kadar ikinci kez düzenlenecek yarı maraton, Cumhuriyetin 101. yılı ve Ayvalık’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılına özel olarak gerçekleştirilecek. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu tür spor etkinliklerinin bölgenin turizm sezonunu uzatacağını ve turizm gelirlerini artıracağını ifade etti.

Yarı maraton, Çamlık Paşalimanı’ndan başlayacak ve sporcular sahil yolunu takip ederek Setur Ayvalık Marina’ya kadar koşacak. Maratonun en zorlu noktası, Şeytan Sofrası’na yapılacak tırmanış olacak. Yarış, yine Paşalimanı’nda sona erecek. Belediye Başkanı Ergin, yarış boyunca bazı yolların trafiğe kapalı olacağını belirtti.

Ayvalık Belediyesi, Balıkesir Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen bu uluslararası organizasyon, aynı zamanda Balıkesir’in “Gençlik ve Spor Kenti” vizyonuna da katkı sağlayacak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, maratonun, Ayvalık’ın kültür, sanat ve su sporları gibi etkinliklerle zenginleşen turizm potansiyeline yeni bir katkı sağlayacağını vurguladı. Bu spor etkinliği sayesinde bölge, hem yerel halk hem de turistler için farklı bir çekim merkezi haline gelecek.