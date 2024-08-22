Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Türkiye’nin önde gelen bankalarının bölge müdürleriyle bir araya gelerek reel sektörün yaşadığı finansman sıkıntılarını değerlendirdi. Toplantıda, artan konkordato talepleri ve bu süreçte atılması gereken adımlar ele alındı.

Reel sektörün sorunları masaya yatırıldı

Denizli Sanayi Odası (DSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye’nin önde gelen bankalarının bölge müdürleri katıldı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Denizbank ve İş Bankası gibi büyük bankaların temsilcileri, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında reel sektörün finansman sorunları, artan konkordato talepleri ve faiz ile kur politikalarının etkileri yer aldı. Başkan Kasapoğlu, Denizli ekonomisinin güçlü sanayi altyapısına vurgu yaparak, firmaların yaşadığı zorluklara karşı ihtiyatlı bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini belirtti.

"Konkordato ilk çözüm yöntemi olmamalı"

Kasapoğlu, konkordato ilan eden firma sayısındaki artışa dikkat çekerek, konkordatonun bir firma için son çare olması gerektiğini ifade etti. “Bu süreç sadece borçluyu değil, alacaklıyı da zor durumda bırakıyor. Ticari alacak zincirinde bozulmalar yaşanabiliyor ve bu, ekonomiye olumsuz yansıyor. Konkordato süreci borçlu ve alacaklıyı koruyacak şekilde ilerletilmeli. Mevzuatta bu yönde bir düzenlemeye ihtiyaç var” dedi.

Başkan Kasapoğlu, bankaların konkordato sürecine girmeden önce firmalarla sıkı bir iletişim içinde olmasının, uzlaşı odaklı bir yaklaşım benimsemesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, bu sürecin iş birliği içinde atlatılabileceğine olan inancını dile getirdi.

Toplantıda, Denizli’nin köklü sanayi geleneği ve firmaların borçlarına sadık kaldığına dikkat çekildi. Kasapoğlu, finans sektörü ile sanayiciler arasında güçlü bir iletişim kurulmasının krizlerin aşılmasında kritik rol oynadığını belirtti. “Firmaların bankalarla daha şeffaf ve açık bir iletişim içinde olması gerekiyor. Yapılandırma süreçleri, konkordatodan daha rasyonel ve sürdürülebilir çözümler sunabilir” şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, Denizli Sanayi Odası'nın bu süreçte finans sektörü ve sanayiciler arasında köprü görevi görebileceğini vurguladı. Toplantı, finans sektörünün reel sektörle daha etkili bir iş birliği içinde olmasının gerekliliğini ortaya koydu.