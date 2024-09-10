Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği anjiyo operasyonuyla sağlık sorunlarına çözüm buldu. Operasyonda 4 stent takılan Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Binali Yıldırım'dan sağlık açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, 9 Eylül 2024 tarihinde Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo operasyonu geçirdi. Operasyon sırasında Yıldırım'a toplamda 4 adet stent takıldığı öğrenildi.

Operasyonun detayları ve sonuçları

Yıldırım'ın geçirdiği anjiyo operasyonunun başarılı geçtiği belirtilirken, sağlık durumunun iyi olduğu ve iyileşme sürecinin sorunsuz ilerlediği ifade edildi. Ancak Yıldırım’ın taburcu edilmediği ve hastanede bir süre daha gözlem altında kalacağı bildirildi.

Halkın ve politikanın gözdesi

Binali Yıldırım, uzun yıllar Türkiye'nin önemli siyasi figürlerinden biri olarak tanındı. Başbakanlık görevinde bulunduğu dönemdeki reformları ve uluslararası ilişkilerdeki rolüyle tanınan Yıldırım, şu anda Türk Devletleri Teşkilatı'nın Aksakallar Heyeti Başkanı olarak da aktif görevine devam ediyor. Sağlık durumu hakkındaki bu gelişmeler, kamuoyunda büyük bir ilgiyle takip ediliyor.