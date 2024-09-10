Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında şehirde bazı yollar trafiğe kapatılacak. 11 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30’da Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek olan çelenk sunma ve tören sırasında trafik düzenlemeleri yapılacak. İşte detaylar:
Kapatılacak yollar
Kutlamalar sırasında trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde duyuruldu:
- Altıparmak Caddesi Varyant altı çıkış
- Devlet Hastanesi önünden Çakırhamam istikameti
- Temiz Caddesi
- Çakırhamam Kavşağı
- Fomara Kavşağı
- Varyant Altı Zafer Plaza Lambalar
- Cemal Nadir Caddesi'ne çıkış
- Atatürk Caddesi’ne çıkan bağlantı yolları
Bu yollar saat 10.00'dan itibaren tören öncesinde ve tören bitene kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca, 11 Eylül 2024 günü saat 10.00’dan itibaren T1 (İpekböceği) hattı da etkinlik bitene kadar çalışmayacaktır.
Alternatif güzergahlar
Trafik düzenlemeleri nedeniyle alternatif güzergahlar şu şekilde önerilmektedir:
- Dikkaldırım
- Zübeydehanım Doğumevi Kavşağı
- Oulu Caddesi
- İzmir Yolu
- Gençosman Kavşağı
- Ankara Yolu
- Gökdere
Araç sürücülerinin bu güzergahları kullanarak yol alması tavsiye edilmektedir.