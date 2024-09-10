Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında şehirde bazı yollar trafiğe kapatılacak. 11 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30’da Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek olan çelenk sunma ve tören sırasında trafik düzenlemeleri yapılacak. İşte detaylar:

Kapatılacak yollar

Kutlamalar sırasında trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde duyuruldu:

Altıparmak Caddesi Varyant altı çıkış

Devlet Hastanesi önünden Çakırhamam istikameti

Temiz Caddesi

Çakırhamam Kavşağı

Fomara Kavşağı

Varyant Altı Zafer Plaza Lambalar

Cemal Nadir Caddesi'ne çıkış

Atatürk Caddesi’ne çıkan bağlantı yolları

Bu yollar saat 10.00'dan itibaren tören öncesinde ve tören bitene kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Ayrıca, 11 Eylül 2024 günü saat 10.00’dan itibaren T1 (İpekböceği) hattı da etkinlik bitene kadar çalışmayacaktır.

Alternatif güzergahlar

Trafik düzenlemeleri nedeniyle alternatif güzergahlar şu şekilde önerilmektedir:

Dikkaldırım

Zübeydehanım Doğumevi Kavşağı

Oulu Caddesi

İzmir Yolu

Gençosman Kavşağı

Ankara Yolu

Gökdere

Araç sürücülerinin bu güzergahları kullanarak yol alması tavsiye edilmektedir.