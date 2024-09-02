Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Teşkilatı'na yönelik yaptığı konuşmada, yerel seçim sonuçlarının önemine vurgu yaptı. Yıldırım, son seçimlerde birçok partinin ciddi bir oy düşüşü yaşadığını belirterek, "Bu yerel seçimleri hafife almak doğru değil. Ülke nüfusunun yüzde 76'sının yaşadığı yerleşim bölgelerinde muhalefet partisi yerel iktidar oldu. Biz 85 milyonuz, beraberiz, kardeşiz. Bizi birleştiren bayrağımızdır, toprağımızdır, dinimizdir, dilimizdir ve şanlı geçmişimizdir. Önümüzde seçimsiz bir dönem var, ancak yarın seçim olacakmış gibi hazır olmaya devam edelim" şeklinde konuştu.

CHP'nin değişmeyen yüzü ve vatandaş beklentileri

Yıldırım, vatandaşların CHP'yi görmek istediğini, ancak CHP'deki değişikliklerin yetersiz olduğunu ifade etti. "Vatandaş CHP'yi biliyor ama zaman geçtikçe, 'acaba bunlara baksak mı' diye yerelde ciddi bir destek verdi. Bu desteğin karşılığını göreceğiz. Vatandaş işini düzgün yapanın yanındadır. İlk göstergeler CHP'de değişen bir şeyin olmadığını ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı'nı kabul etti ve ilk defa CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Klasik CHP samimiyetsizliğini burada da gördük" dedi.

İzmir’deki büyük projeler ve iktidarın katkıları

İzmir'de gerçekleştirdikleri projelere değinen Yıldırım, şehrin gelişimine katkı sağlayan birçok eseri hatırlattı. "20 yılı aşkın siyasi hayatımın büyük kısmını İzmir'de geçirdim. Vizonsuz muhalefete karşı İzmir'in hasret kaldığı büyük eserleri kazandırdık. Örneğin, İZBAN başlangıçta mezbelelik bir yerdeydi ve şimdi daha da genişliyor. İzmir çevre yolu olmasaydı, İzmir’in hali ne olurdu? Altın Yol’dan buraya 3 saatte gelemezdik. İzmir Şehir Hastanesi, Konak Tüneli, Sabuncubeli Tüneli, Kuzey Ege Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu gibi projelerle İzmir’in ulaşım altyapısını güçlendirdik" şeklinde konuştu.

Körfez kirliliği ve yerel yönetim eleştirisi

Yıldırım, İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine ve kirliliğe de dikkat çekti. "Körfez’in temizliği konusunda ciddi sorunlar var. Körfez kokuyor, oksijen yok, kirlilik almış başını gitmiş. Balıklar bile yaşayamıyor. Ölen balıkların dışarıdan geldiğini söylemek, yerel yönetimin gaflet içinde olduğunu gösteriyor. Bu tür sorunlar genellikle bizim işimiz değil denilerek geçiştiriliyor. İzmirli'ye hiçbir şeyden anlamazlar konumuna getirmenin bugün olmasa da yarın cevabı olacaktır" ifadelerini kullandı.