Antalya'da Kaçak Avcılığa 45 Bin Liralık Tazminat Şoku!

Antalya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nün hafta sonu gerçekleştirdiği denetimlerde, avcılık kurallarını ihlal eden üç kişi tespit edildi. Yasa dışı avcılık nedeniyle şahıslara yüksek miktarda idari ve tazminat cezaları kesildi.

Avcılık belgesi olmayanlara ağır ceza

DKMP av koruma ekipleri, hafta sonu boyunca Antalya genelinde yoğun bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında 38 kişi kontrol edilirken, bu kişilerden ikisinin avcılık belgesi olmadan avlandığı belirlendi. Bu kişilere, doğa koruma yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 25 bin 485 lira idari para cezası uygulandı.

Saka kuşu avcılığına 45 bin lira tazminat

Denetimlerde ayrıca, bir şahsın doğadan canlı mühre, ses cihazı ve ağ kullanarak 8 saka kuşu yakaladığı tespit edildi. Yasa dışı bu avcılık faaliyetinin çevreye verdiği zararın büyüklüğü göz önünde bulundurularak, şahsa 45 bin lira tazminat cezası kesildi. Bu ceza, doğaya verilen zararın telafisi için belirlenmiş olup, kaçak avcılığa karşı önemli bir caydırıcı unsur olarak değerlendiriliyor.

Av malzemelerine el konuldu

Yasa dışı avcılık faaliyetinde kullanılan ekipmanlara da el konuldu. El konulan malzemeler arasında 2 kafes, bir ağ düzeneği ve 4 ses cihazı bulunuyor. Bu malzemelerin mülkiyeti kamuya geçirilerek, ileride benzer yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

DKMP yetkilileri, yapılan denetimlerin temel amacının bölgedeki doğal yaşamı koruma ve yasa dışı avcılıkla mücadele olduğunu vurguladı. Bu tür denetimlerin, özellikle nesli tehlike altında olan türlerin korunması açısından hayati öneme sahip olduğu belirtildi.