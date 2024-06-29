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Dün akşam, bölgede önlem alınmasının ardından ekipler, kontrollü yıkım çalışması başlattı. Ekiplerin iş makineleriyle çalışması sırasında apartman bir anda çöktü. Çökmeyle, etrafı toz bulutu kaplarken, yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin etkilediği kentin İslahiye ilçesinde, Hacıali Öztürk Mahallesi'nde depremden sonra boşaltılan altı katlı orta hasarlı Tekin Apartmanı için hak sahipleri yerinde dönüşüm hakkından faydalanmak isteyince yıkım kararı verildi.

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde, deprem de hasar alan altı katlı bina , yıkım sırasında aniden çöktü. Çevreyi toz bulutunun kapladığı yıkım anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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