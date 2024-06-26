Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bingöl ilinde bugün sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi.

Saat 07.42'de Karlıova ilçesi merkezli olarak kaydedilen depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü. Depremin epicentresi Karlıova olarak belirlenirken, sarsıntının 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisi verildi.

Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Depremin ardından vatandaşların tedbirli olmaları ve olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.