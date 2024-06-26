Avrupa Şampiyonası(EURO 2024) C grubu maçlarıyla dün devam etti.

C Grubu'ndaki son maçlar, Danimarka ile Sırbistan ve İngiltere ile Slovenya arasında oynandı. Bu maçlarda gol sesi çıkmazken, karşılaşmalar başladığı skorla 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İngiltere grubu lider tamamladı

İngiltere, 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle topladığı 5 puan ile grubu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı. Sırbistan ise 2 puanda kalarak turnuvaya veda etti.

Grup ikinciliğinde eşitlik bozulmadı

Grup ikinciliği için oldukça ilginç bir durum yaşandı. Slovenya ve Danimarka, puan, averaj ve attıkları gol sayısında eşit olduğu için kart sayısına bakıldı. Ancak her iki takım da turnuva boyunca 6 sarı kart gördüğünden burada da eşitlik bozulmadı.

Bu eşitlik nedeniyle FIFA genel sıralamasına başvuruldu. Dünya sıralamasında Danimarka 21. sırada, Slovenya ise 57. sırada yer aldığı için Danimarka, FIFA sıralamasına göre son 16'ya adını yazdıran taraf oldu.

Slovenya'nın tarihi başarısı

Slovenya da en iyi üçüncülerden biri olarak son 16 turuna yükseldi ve tarihinde bir ilki başarmış oldu. Bu sonuçla birlikte, Slovenya'nın son 16'ya kalması ülke futbolu adına önemli bir başarı olarak kaydedildi.