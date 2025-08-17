17 Temmuz’da Büyükpark’ta başlayan sinema serüveni, mahalle meydanlarını adeta birer sinema salonuna dönüştürdü. Her gösterimde gazoz ve patlamış mısır ikramı yapılırken, açık havada film keyfi özellikle çocukların ve gençlerin ilgisini çekti. Etkinlikler, Işıkkent Cumhuriyet Meydanı’nda gösterilen “Aile Arasında” filmiyle sona erdi.

Başkan Eşki: “Komşularla aynı ekrana gülmek büyük bir mutluluk”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinliklerin kültürel paylaşımı artırdığına dikkat çekerek, “Sinemanın büyüsü, aynı ekranda aynı anda gülmekte gizli. Mahalle meydanlarını sinema salonuna dönüştürerek hem dayanışmayı güçlendiriyoruz hem de yaz akşamlarını paylaşarak dostlukları pekiştiriyoruz. Bornova’da kimse yazı yalnız geçirmesin istiyoruz” dedi.

Her yaştan katılım

Çocuklardan yaşlılara kadar her kesimden Bornovalının yoğun ilgi gösterdiği Açık Hava Sinema Günleri, sıcak yaz akşamlarında keyifli anlar yaşattı. Özellikle ön sıraları dolduran çocuklar, neşeleriyle etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Bornova Belediyesi, sinema geleneğini önümüzdeki yıllarda da sürdürerek yaz akşamlarını Bornovalılar için unutulmaz hale getirmeyi hedefliyor.