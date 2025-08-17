Menemen Belediyesi tarafından organize edilen 5. Bozalan İncir Festivali, ünlü sanatçı Gülben Ergen’in konseri ile sona erdi. Menemenliler, önceki akşam gerçekleşen etkinlikte sevilen şarkıları hep bir ağızdan söyledi.

Konserde, modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı özel tasarım “incir kostümü” ile sahneye çıkan Gülben Ergen, tarzı ve enerjisiyle izleyicilerden büyük alkış aldı.

Festivalin finalinde sahneye davet ettiği Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve eşi, Ergen’e teşekkür ederek, ilçede incir üretimi yapan köy muhtarları ve eşlerine de özel bir selam gönderdi.

Konserin en duygusal anı ise Gülben Ergen’in, sosyal medyada iletişim kurduğu SMA hastası 6 yaşındaki Esra ve annesini sahneye davet etmesi oldu. Küçük Esra ile görüşme sözünü Menemen’de tutan sanatçı, “Canı yanan tüm çocukların ve evlatları elinden alınan tüm annelerin sonsuza dek destekçisi olacağım” ifadeleriyle izleyenleri duygulandırdı.

Binlerce hayranının katıldığı gecede Gülben Ergen, hit şarkılarıyla festivale renk kattı. Hem enerjisi hem de samimiyetiyle büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı, festivalin kapanışını görkemli bir şekilde yaptı.