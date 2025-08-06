CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Şans Ortak Girişim ile DOKA şirketi arasındaki sözleşme feshi nedeniyle mağduriyet yaşayan binlerce iddia esnafının durumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Söz konusu fesih sonrası makinaların kilitlenmesiyle, esnaf elektrik borcunu ödemekte zorlanırken, sistemin ne zaman aktif edileceği hakkında belirsizlik yaşanıyor. Bu durum, bayilerin kepenk kapatma riskini artırıyor.

Sistemde yaşanan belirsizlik esnafı zor durumda bıraktı

Nalbantoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a sunduğu soru önergesinde, Spor Toto Teşkilatı’nın 10 yıl boyunca işletme hakkını devrettiği Şans Ortak Girişim’in, DOKA ile yaptığı sözleşmeyi feshetmesinin ardından yaşanan sorunları detaylandırdı. Bayilerin elektrik faturalarını dahi ödeyemez hale geldiğini belirten Nalbantoğlu, sözleşme fesih kararının plansız ve esnafın dahil edilmediği şekilde alındığını vurguladı.

Bakanlıktan yanıt beklenen sorular

Önergede, sözleşmenin feshiyle yaşanan ekonomik zararların hukuki dayanağı, Spor Toto Teşkilatı’nın esnaf haklarını koruma önlemleri ve hizmetin devamlılığına dair alınan tedbirler gibi pek çok önemli konu yer aldı. Ayrıca Şans Ortak Girişim Grubu’nun esnafı bilgilendirme ve hizmet aksamalarını önleme yükümlülükleri de sorgulandı.

Mağduriyetlerin giderilmesi için adım atılacak mı?

Nalbantoğlu, sezon başına kısa bir süre kala yaşanan bu mağduriyetin giderilmesi için bakanlığın hangi adımları atacağını ve esnafın zararının telafi edilip edilmeyeceğini sordu. Ayrıca, iddia sistemiyle ilgili gelecekte alınacak kararlarda esnaf ve odaların süreçlere dahil edilip edilmeyeceği konusu da önergede yer aldı.