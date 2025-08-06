Küresel ısınmanın etkisiyle deniz suyu sıcaklıklarının artması, insan sağlığı açısından yeni tehditleri de beraberinde getiriyor. Özellikle Avrupa’da vakaları artan ve kamuoyunda “et yiyen bakteri” olarak tanınan Vibrio türleri, Türkiye'de de tedirginlik yarattı. Marmara, Ege ve Akdeniz sularında bu bakterinin DNA’sına rastlanması sonrası gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrilmişti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), denizlerdeki sıcaklık artışının tehlikeli bakterilerin yayılımını hızlandırdığına dikkat çekti. Vibrio bakterileri, özellikle açık yaralardan vücuda girerek ölümcül enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Bu bakteriler geçmişte sadece Baltık Denizi’nde görülürken, artık Kuzey Denizi ve çeşitli kapalı sularda da tespit ediliyor.

Türkiye’de de Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında Vibrio vulnificus ve Vibrio parahaemolyticus türlerine ait DNA örneklerine rastlandığı bildirildi. Ancak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili kamuoyuna güven verici bir açıklama yaptı.

Yapılan resmi duyuruda, “Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi üzerinden 2025 yılı verileri incelenmiş ve ülkemizde Vibrio bakterisine bağlı herhangi bir hastalık vakasına rastlanmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Vibrio bakterisi nedir?

Deniz veya tuzlu su kaynaklı enfeksiyonlara yol açan Vibrio bakterileri, en çok açık yaralar veya iyi pişmemiş deniz ürünleri aracılığıyla bulaşıyor. Bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi enfeksiyonlara, hatta hayati tehlike yaratan sepsise neden olabiliyor. Özellikle yaz aylarında hijyen ve gıda güvenliğine dikkat edilmesi gerekiyor.