Ege Denizi’nde depremler devam ediyor. AFAD verilerine göre, 3 Şubat 2025 tarihinde saat 14.50’de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü 36.65806 Kuzey enlemi ve 25.32722 Doğu boylamında olup, 10.36 km derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Bugün bölgede 4.0 ve 4.1 büyüklüğünde iki sarsıntı daha yaşanırken, uzmanlar bu depremlerin birbirleriyle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Çevre illerde hissedilen depremle ilgili olumsuz bir durum olup olmadığına dair yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Deprem uzmanları, Ege Denizi’nin sismik açıdan aktif bir bölge olduğunu hatırlatarak, benzer büyüklükteki depremlerin olağan olduğunu belirtti. Yetkililer, vatandaşları olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaya çağırdı. Gelişmeler takip ediliyor.

Santorini yakınlarında bulunan Kolumbo adında sualtı yanardağı, halk arasında endişeleri artırdı. Ege Denizi'ndeki en aktif volkan olan Kolumbo'nun son patlaması 1650 yılına kadar uzanıyor. Minoan patlaması olarak bilinen olayın tarihin akışını değiştirdiği ve 70 kişinin hayatına mal olduğu belirtiliyor. Geçen yıl yayınlanan bir çalışma daha önce tespit edilmeyen magma odasının şu anda magma ile dolduğunu olduğunu ortaya koymuştu.