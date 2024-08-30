Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü olarak atadığı Prof. Dr. Fuat Erdal, görevinden istifa etti.

Erdal, 2020'den beri sürdürdüğü görevine 25 Temmuz 2024'te tekrar atanmıştı.

Erdal'ın ES TV'ye konuk olup başta URAYSİM olmak üzere dört yıllık projelerini anlatmasından bir gün sonra istifa etmesi dikkat çekti.

Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nden de herhangi bir açıklama yapılmazken, Prof. Erdal’ın yerine vekaleten eski Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak atandı.

“İstifa değil azil var”

Fuat Erdal'ın istifasından önce son röportajını verdiği ES TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Kerem Akyıl da “Ortada bir istifa değil, azil var” yorumunu yaptı.

Sosyal medya hesabından istifayla ilgili paylaşım yapan Akyıl, “Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal'ın istifa ettiğini öğrendim. Kendisiyle dün bir program yapmıştık. Bu akşam son röportajı ES TV ekranlarından izleyebilirsiniz. Heyecanlı bir şekilde yapacaklarını anlatmıştı. Dolayısıyla ortada bir istifa değil, azil var...” dedi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal'ın istifa ettiğini öğrendim. Kendisiyle dün bir program yapmıştık. Bu akşam son röportajı ES TV ekranlarından izleyebilirsiniz. Heyecanlı bir şekilde yapacaklarını anlatmıştı.

Dolayısıyla ortada bir istifa değil, azil var... pic.twitter.com/9RY5W3hzB4 — Kerem Akyıl (@keremakyil73) August 29, 2024