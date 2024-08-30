Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla denize açılmaya çalışan bir lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun yardım talebinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik Botu hızla harekete geçti.

1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalan botu tespit ederek başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, bot içindeki 7 düzensiz göçmen, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu grup güvenli bir şekilde kurtarıldı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığıyla ilişkili olduğu belirtilen bir şüpheli de yakalandı.