Kuraklığın etkisiyle barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere düşmesi üzerine Bursa’da planlı su kesintileri başladı. BUSKİ Genel Müdürlüğü, 10 gün boyunca uygulanacak kesintilerin günlük 12 saati geçmeyeceğini duyurdu.
Kesintiler yağmur başlayana kadar sürecek
BUSKİ’den yapılan açıklamada, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle barajlardaki su rezervlerinin hızla azaldığına dikkat çekildi. Kesintilerin yağışların başlaması ve barajlarda yeterli su birikmesiyle sona ereceği belirtildi.
Günlük 100 bin metreküp tasarruf hedefleniyor
Genel Müdürlük, planlı kesintiler sayesinde günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılmasının hedeflendiğini açıkladı. Sağlanan içme suyunun kalitesinin 24 saat izlendiği ve güvenle tüketilebileceği vurgulandı.
Hastaneler etkilenmeyecek
Planlı kesintilerden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve devlet hastanelerinin etkilenmeyeceği duyuruldu. BUSKİ, ilçe ilçe hazırlanan 10 günlük su kesinti programını kamuoyuyla paylaştı.