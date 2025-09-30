Bunlar da ilginizi çekebilir

Planlı kesintilerden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve devlet hastanelerinin etkilenmeyeceği duyuruldu. BUSKİ, ilçe ilçe hazırlanan 10 günlük su kesinti programını kamuoyuyla paylaştı.

Genel Müdürlük, planlı kesintiler sayesinde günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılmasının hedeflendiğini açıkladı. Sağlanan içme suyunun kalitesinin 24 saat izlendiği ve güvenle tüketilebileceği vurgulandı.

BUSKİ’den yapılan açıklamada, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle barajlardaki su rezervlerinin hızla azaldığına dikkat çekildi. Kesintilerin yağışların başlaması ve barajlarda yeterli su birikmesiyle sona ereceği belirtildi.

