Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından yayımlanan bildiride, terörle mücadele, Gazze, Kıbrıs, Ukrayna ve Ermenistan başlıklarında önemli değerlendirmeler yer aldı.

Terörle mücadele

Bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ’a karşı yurt içinde ve dışında yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. Türkiye’nin “terörsüz Türkiye” ve “terörsüz bölge” hedeflerine bağlılığı vurgulandı.

Gazze mesajı

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına dikkat çekilen açıklamada, “Soykırımın durdurulması ve sorumluların hesap vermesi tüm insanlığın ortak sorumluluğu hâline gelmiştir” denildi. Türkiye’nin adil ve kalıcı barışa katkı sunmayı sürdüreceği kaydedildi.

Kıbrıs vurgusu

Kıbrıs’ta iki devletli çözüm modeline destek yinelenerek, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik hakkının altı çizildi. Türkiye’nin Ada’daki barışı tehdit edecek girişimlere karşı duruşunu koruyacağı ifade edildi.

Ukrayna ve Rusya savaşı

MGK bildirisi, savaşın yayılma riskine işaret ederek, Türkiye’nin barışın tesisi için daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu duyurdu.

Ermenistan ve Azerbaycan süreci

Azerbaycan ile Nahçıvan arasında engelsiz ulaşım sağlayacak ulaştırma hattının önemine değinildi. Normalleşme süreci ve bölgesel barış vurgulandı.

Bosna-Hersek mesajı

Bosna-Hersek’teki gelişmeler de ele alınarak, ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine desteğin devam edeceği bildirildi.